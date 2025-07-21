Почему горят автомобили: специалисты раскрыли основные причины

Одной из наиболее распространенных причин возгорания являются неисправности в электрической системе. Поврежденная изоляция проводов, перегрузка сети из-за мощных потребителей или некорректно установленное дополнительное оборудование, например, аудиосистема или сигнализация, способны спровоцировать короткое замыкание и последующее воспламенение.

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Проблемы с топливной системой также входят в число главных факторов риска. Утечка бензина или дизельного топлива из-за поврежденных топливопроводов, соединений или бака создает взрывоопасную ситуацию. Кроме того, к перегреву двигателя и, как следствие, к пожару может привести использование некачественного горючего или сбои в системе охлаждения, такие как низкий уровень антифриза или неисправность радиатора.

Не стоит недооценивать и внешние факторы в сочетании с некачественным обслуживанием. Попадание легковоспламеняющихся материалов, таких как сухие листья, бумага или промасленная ветошь, на раскаленные детали выхлопной системы или двигателя может привести к мгновенному возгоранию. Курение в салоне, использование некачественных запчастей при ремонте и пренебрежение регламентным техническим обслуживанием также существенно повышают вероятность пожара.

Для предотвращения подобных инцидентов автовладельцам рекомендуется регулярно проходить техническое обслуживание, уделяя особое внимание состоянию электропроводки и топливной системы, как сообщают эксперты на портале «Южный Федеральный». Важно доверять установку любого дополнительного оборудования только сертифицированным специалистам, использовать качественные запчасти и всегда иметь в автомобиле исправный огнетушитель, а также знать, как им пользоваться.Ранее новая батарея LG для Tesla Model 3+: запас хода вырастет до 800 км.