На рынке подержанных авто не осталось классических иномарок

Россияне не спешат расставаться с классическими иномарками, поэтому их становится все меньше на вторичном рынке, рассказала НСН директор агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.

© nsn.fm

Объем вторичного авторынка по итогам первого полугодия показал пусть символическое, но снижение — на 0,5%, что произошло впервые в этом году. Спрос сдерживали дорогие кредиты и укрепляющийся рубль, пишет «Коммерсант». Арабаджи рассказала, что происходит на рынке подержанных авто.

Автомобилисты призвали убрать «дыры» в законе об управлении беспилотными авто

«Вторичный рынок всегда более устойчивый, нет такого снижения как на рынке новых машин. Но есть свои нюансы. Чем дольше мы живем в режиме санкций, тем быстрее меняется структура автомобилей. Свежих трехлетних японских машин уже практически нет. Что-то импортируется, конечно, но с нашего российского рынка не поступает. Этих свежих будет все меньше, так как импорта в таком количестве больше нет. Расширяется, конечно, доля «китайцев». Они и до 2022 года продавались у нас, теперь они в преимуществе по доле. Отношение к «китайцам» все-таки тоже меняется, кто-то уже поменял несколько автомобилей. Они тоже улучшают качество автомобилей», - рассказала она.

При этом она отметила, что рынок ждет оживления после снижения ставки ЦБ.

«Мы видим, что удлиняется срок владения классическими иномарками. Люди не спешат менять автомобили на китайские. Если у человека нормальный шестилетний японский автомобиль, он не спешит его продавать. Новый автомобиль сегодня можно в большинстве случаев купить российский или китайский. Если ЦБ продолжат снижать ставки, кредиты станут более доступными. Надеемся, что рынок оживет. Рынок подержанных автомобилей, которые продают частные покупатели, сегодня больше, чем доля автосалонов. А у всех крупных агрегаторов сегодня есть сервис проверки, юридические проверки и так далее. Все маркетплейсы предоставляют услуги, которые подтверждают состояние автомобиля», - добавила собеседница НСН.

Введение новых пошлин на автомобили из Китая и повышение утилизационного сбора могут осложнить положение китайских автопроизводителей, которые стали ключевыми игроками на российском рынке после ухода западных брендов. Об этом заявил генеральный директор агрегатора по поиску автомобилей Likvi Александр Коротков, передает «Радиоточка НСН».