Эксперт раскрыл перспективы гибридного седана Voyah Passion EVR в РФ

С точки зрения рыночной перспективы, новый гибридный седан Voyah Passion EVR имеет больший потенциал успеха по сравнению с полностью электрическими аналогами. Об этом заявил управляющий директор LikeAvto Юлиан Гаврилов в интервью агентству "Автостат".

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По словам специалиста, у модели есть два ключевых преимущества: доступная цена и отсутствие необходимости искать зарядные станции. Кроме того, у гибридного седана достаточный запас хода.

Однако стоит учитывать, что сегмент премиальных седанов в России все еще пока не очень популярен. Большинство клиентов в данном luxury-сегменте останавливают свой выбор на кроссоверах, а корпоративные автопарки в большей степени заинтересованы в минивэнах. В этой ситуации Voyah Passion EVR может столкнуться с трудностями в позиционировании между моделями Voyah Free и Voyah Dream.

По мнению Гаврилова, у новинки есть только один прямой конкурент на российском рынке - Exlantix ES. Бензиновые седаны европейских и японских брендов, которые ввозятся по схеме параллельного импорта, имеют более высокую цену и не могут рассматриваться как серьёзные соперники.

Целевая аудитория Passion во многом совпадает с потенциальными покупателями Exlantix, который в том числе скоро появится на российском рынке. Это представители бизнес-сообщества и топ-менеджеры, которые хотят попробовать что-то новое и интересуются современными технологиями, но не готовы полностью перейти на электромобили. Кроме того, эксперт полагает, что Voyah хорошо подходит для такси премиум-класса.

На данный момент дилеры уже начали принимать предварительные заказы на новый гибридный седан. Производство флагманской версии начнётся в третьем квартале 2025 года на заводе в Липецкой области. Рекомендованная розничная цена - 5 590 000 рублей. Но при покупке в кредит или лизинг можно получить субсидию от государства в размере 925 000 рублей, что позволяет приобрести гибридный седан за 4 665 000 рублей.

Гибридная силовая установка машины обеспечивает суммарный запас хода при полностью заправленном топливном баке и заряженной тяговой батарее в 1000 км, из которых 200 км автомобиль может проехать исключительно на электрической тяге.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Voyah поставил на стоп продажи электрокаров в России.