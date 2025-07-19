Без Zeekr и Lixiang: закон о SIM-картах ударит по импорту китайских иномарок

Введение в России штрафов и уголовной ответственности за передачу другим лицам SIM-карт ударит по тысячам покупателей китайских автомобилей. Речь о машинах марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi и других, которые завозятся в страну в рамках «серого» импорта с мастер-аккаунтами, оформленными на жителей Китая. О масштабе проблемы — в материале «Газеты.Ru».

Аккаунты китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, попадут под действие нового закона о запрете передачи SIM-карт третьим лицам, который Госдума приняла во втором чтении. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Он пояснил, что самим покупателям «серых» автомобилей уголовная ответственность и штрафы не грозят, но продавцы этих машин, как раз в зоне риска, если законопроект не изменится к третьему чтению.

«Надо понимать, что конкретно имеют в виду наши законодатели. Не исключено, что если вы машину продали, передали и не заставили покупателя формально зарегистрировать мастер-аккаунт на себя, то тоже можно попасть под закон», — пояснил адвокат Радько.

Он напомнил, что в Китае мастер-аккаунты оформляются на технологичный автомобиль в момент его продажи в местном автосалоне. Такая авторизация открывает владельцу доступ к полному объему возможностей автомобиля. Обычно, чтобы сделать подобную учетную запись, нужно зарегистрироваться в китайской соцсети WeChat и завести виртуальную SIM-карту с местным номером.

В Россию же некоторые продавцы, в том числе крупные дилеры, привозят машины с мастер-аккаунтами китайских граждан, соответственно в машине работает китайская SIM-карта, которая позволяет пользоваться, например, такими функциями, как мультимедиа, удаленный запуск или передача управления автомобилем и прочее. По данным Telegram-канала No Limits, речь идет об автомобилях марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi.

Какое наказание

17 июля Госдума во втором чтении одобрила законопроекты, которые введут для россиян административную и уголовную ответственность за передачу абонентских номеров.

Так, в КоАП предлагается внести поправки, которые обяжут платить штраф в размере 30-50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц за передачу сим-карты третьему лицу.

Еще депутаты хотят ввести санкции против граждан, которые передали иному лицу данные для регистрации и авторизации в интернете. Это правонарушение предполагает аналогичные штрафы до 50 тыс. рублей для физлиц и до 200 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, законодатели хотят ввести уголовную ответственность за организацию незаконной деятельности с абонентскими номерами или данными для авторизации из корыстной цели. Нарушителям может грозить наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей или лишения свободы до трех лет.

За участие в незаконных схемах, связанными с данными для авторизации, предлагается ввести штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы до двух лет.

Это ударит по импорту

Принятие закона может привести к тому, что китайские владельцы в какой-то момент могут начать блокировать свои аккаунты исходя из собственных соображений, полагает адвокат Сергей Радько.

«Россия вряд ли заставит Китай передавать какие-то данные. Возможно, это спровоцирует еще более серьезный подход к передаче автомобилей, которые ввезены по «серым» схемам.

Или Китаю действительно может оказаться проще эти машины блокировать. Для КНР мы далеко не самый приоритетный рынок», — считает Радько.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский сказал «Газете.Ru», что нововведения в российском законодательстве действительно окажут влияние на «серый» импорт, но на сокращение поставок будут влиять сами россияне.

«Поправки могут оказать сдерживающее влияние на будущие поставки. Про масштабы пока сложно сказать. Скорее всего, россияне сами будут отказываться от автомобилей, с которыми могут быть проблемы», — заявил он.

В России всегда найдутся люди, которые будут искать лазейки в случае проблем с китайскими автомобилями, уверен экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. Из-за нового закона в сложной ситуации могут оказаться участники рынка, считает Мосеев.

«Тут надо думать, что делать с машинами, которые подключены официально в России с SIM-картами и используются юрлицами для сдачи в аренду. В законе четко не прописано, является ли передача физическому лицу SIM-карты передачей автомобиля. Я надеюсь, что все-таки до такого идиотизма не дойдет», — пояснил автоэксперт.

На неготовность документа также указал основатель компании «РоговМобиль» (занимается поставками автомобилей из Южной Кореи и Японии) Дмитрий Рогов. По его словам, из поля зрения законодателей выпадают нормальные естественные сценарии использования SIM-карт.

«Например, у меня в машине есть симка. Она дает интернет, показывает какую-то информацию через штатную мультимедиа. А если машиной стала пользоваться жена, но симка в машине на меня оформлена, то это преступление или нет? Надеюсь, проект доработают», — посетовал эксперт.

Он добавил, что таких неприятных ситуаций потенциально будет много, и в них может пострадать много людей.