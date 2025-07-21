Прибавится ли мощности у автомобиля, если залить спортивный бензин
Директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал "Российской газете", прибавится ли мощности у автомобиля, если залить спортивный бензин.
"Важно понимать, что спортивное топливо (например, АИ-102 или 110) рассчитано на высокопроизводительные двигатели с турбонаддувом или высокой степенью сжатия. В таких моторах оно действительно может дать ощутимый прирост мощности - до 10-15%, особенно в среднем диапазоне оборотов. Это происходит благодаря улучшенному сгоранию смеси и снижению риска детонации. Однако для обычных серийных автомобилей, рассчитанных на АИ-95 или 98, переход на спортивный бензин практически не даст заметного эффекта. Современные электронные системы управления двигателем автоматически адаптируются к топливу, и разница в мощности в лучшем случае составит 1-2%, что водитель даже не почувствует. Кроме того, использование спортивного топлива в неподготовленных двигателях может быть не только бесполезным, но и экономически невыгодным. Его стоимость значительно выше - от 200 до 600 рублей за литр, а в повседневной эксплуатации это приведет лишь к неоправданным расходам. Важно учитывать и технические нюансы. Например, в старых карбюраторных двигателях такое топливо может вызвать перегрев, а в современных моторах без соответствующей настройки электроники его потенциал останется нераскрытым", - отметил эксперт.