«Немцы», на выход: владельцы — о китайском кроссовере Li L7

Пользователь с не наметанным глазом вряд ли увидит разницу между Li L7 и L9. Оба внушительных размеров, выглядят плюс-минус одинаково и расталкивают транспортный поток эффектной передней частью кузова а-ля шлем Робокопа. «Семёрка», о которой пойдёт речь, приводится гибридной системой с двумя электромоторами (по одному на каждую ось) и 1,5-литровой «турбочетвёркой» в качестве удлинителя запаса хода. Пиковая отдача — 449 л.с. Бытует мнение, что Li — отличная замена европейским премиальным маркам. Так это или нет? На вопрос нам помогут ответить отзывы владельцев на сайте Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

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Пользователь Вячеслав Титов обстоятельно и взвешенно оценивает свой L7: «Все ругают а/м (последовательные гибриды) за низкую крейсерскую скорость на дальние дистанции. Я подходил к этой «проблеме» философски и готов был с этим мириться. Я получал новую, комфортную, супер современную а/м, за вполне вменяемые деньги (в сравнении с новыми космическими немцами). Тем более эти «дальние дистанции» не основное направление для передвижений на а/м для меня. Всё-таки 95% времени это вождение в городе и конечно машина должна удовлетворять всем требованиям для перемещения в городских условиях и хорошая ходовая с приятной управляемостью были не на последнем месте. И как раз по этим показателям у меня претензия к а/м. Очень сильно передаются вибрации от больших колёс при проезде стыков и коротких неровностей. Пробывал во всех девяти режимах (по факту их даже больше). Машина была обута в зимнюю резину и не на родных дисках. Может одна из причин колебаний — тяжёлые колёса. По ровной дороге идёт очень хорошо. Средние, волнообразные участки машина проходит с большой амплитудой, как будто корабль преодолевает волну. Можно испытать невесомость. Подвеска была в режиме sport, а какой-то другой параметр в comfort. При резких режимах руления а/м серьёзно так кренится. Не Крузак конечно, но всё-же. Ожидал более плотной работы подвески. Все режимы были в «sport». Может надо было что-то ещё нажать на oled мониторе? Динамика конечно для такой тяжёлой машины очень достойная. Эти электрички просто убили весь инжиниринг ДВС.

Машина для комфортного перемещения и не замена «немцу» , который может позволить Вам реальный «sport» режим. Но цена конечно решает».

© Li Auto

Увы, мириться с характером и особенностями «китайца» удаётся не всем. «Про недостатки: 1.Конечно это зарядка, который не сильно долго хватает. Авто конечно гибридный, но батарейку хотелось бы более мощную. 2.Так же из явных минусов это то, что по трассе скорость держит плохо. Возможно это в сравнении, но я не могу забыть, как я спокойно плыл 200 на старом немце. Здесь такого и близко нет. Из серьёзных недостатков выделить больше не смогу ничего», — рассказывает Павел.

Несколько интересных тезисов из отзыва Soskov Sergey: «Сел, включил драйв, поехал! Никаких переключений, вибраций, мощное, стабильное ускорение пока держишь газ или пока не сработает отсечка (макс скорость ограничена и педаль газа «пропадает» на 182-184 км/ч). Отличная работа подвески, мягкая и тихая. Машина очень стабильна в движении, не раскачивается не валится на поворотах. Настроил в приложении доступ без ключа (нужен только смартфон (где-то всплакнул Старлайн.... теперь у китайцев он «в базе»)).

Посадка в авто удобна людям даже небольшого роста, подножки (доп. оборудование) широкие, выдвигаясь опускаются (в Мерсе на них страшно становиться из-за риска соскользнуть, они узкие, расположены высоко и мне только мешают, я их всегда перешагиваю).

© Li Auto

Отдельно надо отметить камеры кругового обзора. Их 9 шт и они включаются одним касанием на дисплее и автоматически при движении в узкостях. На большом экране выводятся виды вдоль кузова и колес, хорошо видны бордюры, гаражные ворота, соседние авто. В Мерсе нужно нажать и удерживать 3 сек кнопку камеры (это если руки свободны...), но «слепых» зон всё там равно не видно.

Гибридный режим включаю только в поездках более 100 км. Бензиновый двигатель-генератор слышно лишь на больших нагрузках и скоростях, когда он работает на повышенных оборотах для компенсации разряда аккумулятора. В городе только электро режим. Суточный пробег не более 50 км, в среднем 30 км. Заряжаюсь в гараже, ночью, по расписанию, которое сам установил.

Про рекуперацию! На трассе ставлю минимум, чтобы сохранить накат и не подгазовывать лишний раз. В городе отлично работает средний режим, бросаешь газ и авто снижает скорость так, что почти не пользуюсь тормозом. Максимальный режим включаю перед затяжным спуском, тормозов не нужно вообще. В городе максимальный режим утомляет: как будто едешь «на ручнике» — газ отпустил — машина стала!».

© Li Auto

«Родственник все таки уболтал меня обновиться на Лисян. У него Л9, и он мне всё рекламировал. Но денег у меня был на Л7 — так что такой выбор сделал! И знаете — а они мало вообще чем отличаются! Ну наверное размером и какими то мелочами. А так по сути — все теже опции есть и у меня. А как она едет! Прям стреляет на светофорах. Подвеска приятная. Отдельно скажу об оптике — фары не только очень эффектно ночью смотрятся, так они еще и светят очень круто! Особенно это заметно становится на трассе в темное время суток. Думал — будут проблемы с зарядкой, т.к. живу в квартире, не в частном доме. Но пока всё хорошо, система гибрид выручает, если прям совсем времени нет. А ближайшую зарядку нашел в 800 метрах от дома. Не очень удобно конечно, но и заряжать её нужно далеко не каждый день», — поделился мыслями Роман.

На десерт — отзыв пользователя, представившегося как VH.

ПЛЮСЫ

Ну во первых разгон 5.3 до сотни на авто весом 2.5 тоны, это классно)

Потрясающая плавность хода на пневме (регулируется не только высота, но и жёсткость в каждой высоте)

Потрясающее качество сборки, просто попробуйте взять и пошатать например экран, вы очень удивитесь, что он как будто одной деталю с кузовом автомобиля.

Ощущения за рулём как из будущего. Отсутвие коробки, даёт мгновенную тягу в любой момент и безумную плавность. Кто ездил на электромобиля уже не захочет обратно на ДВС.

Опции люкс уровня. Огромная проекция, вентиляция ВСЕХ сидений, панорама, массаж ВСЕХ сидений, доводчики дверей, двойные стекла, кожа напа, всё торпедо и двери обшиты кожей, электроприводы всего, начиная с лючка зарядки, заканчивая подножкой для ног. В целом я наверно ещё половину забыл, но это просто восторг учитывая насколько качественнее чем в том же мерсе сделаны все строчки кожи.

Автопилот (У нас это расширеный адаптив, так как карты пока есть только Китайские) это просто песня, это ужасно наверно, но в пробках я просто включаю память сидения лежа и авто само меня везёт я смотрю ютуб. (но коленом нужно руля касатся, иначе он сбрасывате автопилот)

Налог 163 лс, так как фиксируется 30 минутная мощность 2х моторов. Реально мощность 450 лс.

© Li Auto

МИНУСЫ

я купил дорогое авто, без гарантии в России, т.е если что то сереьёзное сломается (хотя знакомые не теслах говорят, что электромотор и батарея или сразу сломаны или уже не ломаются) то мне придется самому решать проблемы.

подвеска по совсем разбитой дороге типа деревня в рязанской области не очень хорошо работает, на ку7 с такой дорогой справлялась получше

У некоторых в чате есть постукивание в передней подвеске, мне кажется у меня тоже иногда есть.

Аудиосистема хорошая, но МИД басс чуть слабоват сравниваю с БЭНГОМ на моей ауди, меридиан на рендже у меня был 380 он хуже чем акустика Ли.

Некоторые скажу минус это Китайский язык, но поверьте, там всё как в айфоне на иконках, ты просто нажимаешь на пиктограму руля, у тебя греется руль, пиктограму панорамы открывается шторка, очень круто как панель быстрого досутпа в айфоне.

Нет карплея

Нельзя долго идти по платке с скорость 180, высаживается довольно быстро, сколько которая поддерживает заряд примерно 150-160кмч, что в целом норм.

© Li Auto

Парадокс, но мнение такое, что мои прошлые немецкий авто были «КИТАЙСКОЙ ПОДДЕЛКОЙ» Ауди а5 на которой я по гарантии меня мехатроник, и потом следующий владелец также попал. Велар на котором трескались фары, зависала мультимедия и тек потрубок (у всех постоянно) Бмв е90 у которой плавились фары, и завод отказался признавать косяк.

И самое главное у них не было ни такой качества сборки, ни опций ни динамики».