В России зафиксирован рекордный рост продаж премиального кроссовера BMW X7, что отражает высокий спрос на эту модель. По итогам 2024 года в стране было продано 3504 новых BMW X7, что даже превышает показатель в Германии, где реализовали 3323 таких автомобиля.

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Интересно, что стоимость BMW X7 в Москве заметно выше, чем в Берлине — разница достигает примерно 7 миллионов рублей по текущему курсу. В Россию эти кроссоверы в основном завозятся по схеме параллельного импорта через Казахстан и продаются вне сети официальных дилеров.

Напомним, что АвтоВАЗ назвал срок службы Lada при соблюдении условий эксплуатации.

Укажем, что в РФ начнётся выпуск самого доступного гибрида-кроссовера.