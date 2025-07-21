Не секрет, что Lada Iskra разрабатывалась на той же платформе, что и Dacia/Renault Logan. Впоследствии АвтоВАЗ провел серьезный реинжиниринг архитектуры, но философия модели сохранилась. "Автопоток" сравнил два "бюджетника".

Так, у Dacia Logan для румынского рынка отдача двигателя в базовой версии такая же, как у "Искры" - 90 л.с. Преимущество в плане надежности - у отечественной модели это проверенный 8-клапнный мотор объемом 1,6 литра. У румынского седана - литровая турботройка. Коробки передач одинаковые - 5-ступенчатый МКП.

"Комплектация в целом идентична "Искре" в исполнении Comfort, при этом Logan Essential дооборудован кондиционером", - пишет обозреватель канала.

Logan оказался на 63 мм и на 71 мм длиннее и шире "Лады". Ранее "РГ" сравнивала новинку с иномаркой и Lada Granta и Vesta.

В Румынии Logan Essential стоит 14 250 евро - это примерно 1,3 млн рублей. Цены на Lada Iskra стартуют от 1,25 млн рублей. Продажи новинки стартовали сегодня.