Британская компания Bo создала электросамокат, разгоняющийся до 160 км/ч

Британская компания Bo представила, возможно, самый быстрый электросамокат в мире — Bo Turbo. Эта модель разгоняется до 160 км/ч и ускоряется быстрее, чем Tesla.

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Созданный инженерами, работавшими в Formula 1 и над проектом сверхзвукового автомобиля Bloodhound, Turbo построен на базе обычной модели Bo Model-M. Но мощность тут совсем другая: 24 000 Вт, аккумулятор на 1 800 Вт·ч, продвинутый контроль сцепления и соотношение мощности к весу, превышающее показатели Bugatti Veyron.

Во время тестов на трассе Goodwood самокат уже достиг 137 км/ч, а компания готовится побить отметку в 160 км/ч под наблюдением Книги рекордов Гиннесса.

Bo использует технологии из автоспорта — например, охлаждение двигателей с помощью воздуха по принципу, как у тормозов F1. Корпус сделан из авиационного алюминия. Несмотря на всё это, самокат, по словам команды, остаётся «удивительно управляемым».

Цена новинки — около $ 29 500.