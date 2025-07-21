Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Lada Largus с пробегом

© За рулем

Интересное нынче время – миллион рублей, отданный за подержанную машину, не кажется особо большой суммой.

Но, конечно, так не кажется только в том случае, если автомобиль оказался не «полными дровами» и вообще удачным, а в придачу к тому – надежным, шустрым и просторным, для всей семьи. В своей новой статье эксперт «За рулем» Александр Виноградов описывает несколько таких вариантов, и, в том числе, говорит о самом очевидном – это универсал Lada Largus. Вместительный автомобиль без недостатков. Ну, почти.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За один миллион рублей можно найти относительно свежий Ларгус. Если хочется внедорожную версию Cross, то он будет 2019-2020 годов выпуска. Иногда за эти деньги на рынке предлагают семиместные версии. Можно найти и обычный универсал 2021-2022 года, который уже будет рестайлинговым. Если все же хочется кросс-версию, то под капотом будет 16-клапанный двигатель мощностью 106 л.с. Этот вазовский двигатель не только весело разгоняет большой универсал, но и радует низким расходом топлива.

Механическая коробка передач надежна, а вот автомата у Ларгуса нет. Ходовая часть очень крепкая и прекрасно выдерживает езду по дорогам любого качества. Приятно, что запасные части к Ларгусу можно найти практически везде. Цены относительно невысокие. Коррозионная стойкость Лады Ларгус при отсутствии некачественного ремонта после ДТП довольно высокая. А вот простенький интерьер уже после пары лет наполняется «сверчками» из-за жесткого пластика.