Глава ГИБДД снял вопрос об установке светодиодов в обычные фары

Автомобилисты с целью обеспечить лучшую видимость в пасмурную погоду и в тёмное время суток устанавливают вместо штатных галогеновых ламп в фарах светодиодные. Глава ГИБДД Михаил Черников разъяснил, насколько это законно.

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Если класс источника света в фаре транспортного средства отличается от предусмотренного заводом-изготовителем, то эксплуатация такого авто запрещена, напомнил Черников в беседе с "ЗР".

"Класс предусмотренного изготовителем источника света указывается в маркировке фары. Так, фары, предназначенные для использования в них галогенных источников света, имеют маркировку, содержащую буквы HC, HR или HCR, газоразрядных - DC, DR или DCR. Таким образом, использование в фарах с указанной маркировкой светодиодных источников света не допускается", - сказал начальник Госавтоинспекции.

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