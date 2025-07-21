В России продают уникальный "Москвич"

В Москве "Российская газета" обнаружила в продаже уникальный седан Москвич "Князь Владимир". Продавец утверждает, что это - единственный сохранившийся в России образец модели с двигателем Renault 2,0 литра.

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Также подчёркивается, что Москвич с индексом 214245 не самоделка, а полностью заводское исполнение: двигатель установлен изготовителем и вписан в ПТС. Автомобиль собирался для демонстрационных целей.

Под капотом установлен двигатель Renault F3R объёмом 2,0 литра мощностью около 114 л.с. В паре с ним работает опять же французская коробка - 5-ступенчатая МКП Renault JB3 с модификацией под крепления для "Москвича".

"Князь Владимир" представлен в комплектации "Люкс", в которую входят центральный замок, автоматически выдвигающаяся и складывающаяся обратно антенна, полный пакет ЭСП производства Bosch, наружные зеркала с электроприводом и подогревом, отделка передней панели деревянным шпоном, хромированная отделка порогов и ручек дверей, литые диски "Криста" противотуманки Hella и так далее.

Автомобиль на ходу. Вместе с ним владелец также отдаст множество запчастей, скопившихся за 15 лет, включая новый двигатель УЗАМ 1.7, который использовался на "Князе Владимире" параллельно с реношным агрегатом, новые передние стойки в сборе, КПП 2001 года.

Начальная цена редкого "Москвича" была 1,5 млн рублей, но теперь продавец сделал скидку и готов продать автомобиль за 1,2 млн рублей.