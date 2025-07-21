Рассекречен интерьер флагманского седана Roewe M7

Марка Roewe готовится вывести на рынок новую большую четырехдверку. Модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

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Сертификат флагманского седана Roewe M7 (бренд Roewe принадлежит концерну SAIC) с гибридной установкой DMH появился в базе китайского Минпрома еще в мае. В июне сам производитель показал экстерьер четырехдверки на официальных картинках. Ну а теперь опубликованы фирменные изображения салона.

Напомним, седан считается серийным воплощением концепта Roewe Pearl, дебютировавшего в апреле. А автором дизайна шоу-кара является Йозеф Кабан, который присоединился к команде SAIC Design годом ранее. Прежде он трудился в различных подразделениях BMW и Volkswagen: в частности, Кабан отвечал за облик моделей Skoda и Audi, он также участвовал в создании гиперкара Bugatti Veyron и недолго проработал в Rolls-Royce. Впрочем, сходство с концептом Pearl весьма условное – очевидно, шоу-кар лишь задал направление для нового стиля марки. Как бы то ни было, китайские профильные СМИ уверены, что и товарный Roewe M7 DMH – это детище непосредственно маститого дизайнера.

В интерьере седана ничего революционного нет. Roewe M7 DMH получил лаконичную переднюю панель, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель. Вместо привычного селектора коробки – подрулевой рычажок. Под гигантским центральным планшетом имеется ряд физических клавиш. Ниже расположены воздуховоды, а под ними – площадка для беспроводной зарядки смартфона. Также сообщается, что электроника имеет искусственный интеллект, и что кресла обиты «приятным» материалом Ultra Touch. Всего в салоне предусмотрено 28 отделений для хранения. Объем багажника – 527 литров.

Что же касается внешности, то Roewe M7 DHM досталась внушительная радиаторная решетка с ниспадающими хромированными плашками, блестящие вставки есть на бамперах и по бокам. Еще седан получил двухъярусную головную оптику и монофонарь, причем светодиодные секции в ДХО и на корме находятся на разных уровнях.

Длина новинки равна 4940 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1510 мм, колесная база – 2820 мм. То есть по своим габаритам Roewe M7 сопоставим с китайским седаном Volkswagen Passat, за выпуск которого отвечает СП SAIC Volkswagen.

Гибридная установка DMH включает бензиновый мотор 1.5 (112 л.с.) и электродвигатель мощностью 186 л.с. Информации о батареях все еще нет. При этом сообщается, что только на электротяге седан способен проехать 160 км по китайскому циклу CLTC, а суммарная дальнобойность – 2050 км.

Полноценную презентацию Roewe M7 DHM проведут в ближайшее время, на домашний рынок седан должен выйти до конца текущего года.