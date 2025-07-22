Дилеры объяснили, почему в России идет резкое падение продаж машин

В июне реализации новых автомобилей оказались ниже ожидаемых, что стало неожиданным на фоне успешного мая. Об этом в беседе с агентством "Автостат" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

© Российская Газета

По его словам, на данный момент не существует никаких факторов, которые могли бы стимулировать рост продаж. Ключевая ставка остается высокой, а её снижение на 1 процентный пункт не оказало значительного воздействия на рынок автокредитования.

Специалист полагает, что значительное изменение на 4-5% может положительно повлиять на ситуацию. Это может привести к тому, что отложенный спрос и частичное использование денежных средств населения, хранящихся на депозитах, должным образом скажется на показателях продаж.

Все необходимые программы поддержки сегодня активно используются, а скидки максимальные. Запасы автомобилей постепенно сокращаются. По оценкам Тюктеева, за последние полгода дилеры сократили "стоки" в среднем на 15%.

Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич объяснил, что результаты июня были связаны с укреплением рубля и началом сезона отпусков. Эти факторы снизили спрос, но продление дисконтных акций поддержало продажи на прежнем уровне.

В свою очередь генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский предположил, что в первый месяц лета отечественный рынок оставался в том же состоянии, что и в мае: высокая стоимость денег и ограничения банков по автокредитам. Разница в рабочих днях между маем и июнем была незначительной, но сезон отпусков начался, и многие семьи и частные клиенты отправились отдыхать.

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что результаты продаж июня отражают временное равновесие на рынке и попытки ключевых участников найти альтернативные стратегии. С его слов, спрос имеют те, кто продолжает распродажи. Бренды, которые сокращают поддержку, теряют 15-20% контрактов. После выходных дистрибьюторам и дилерам пришлось спасать месяц, усиливая кредитные программы и стимулируя выполнение планов продаж. Времени было мало, и они сделали все возможное. Снижение ставки ЦБ не повлияло на результаты месяца, но стало сигналом для рынка о возможном росте потребительского спроса, резюмировал он.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что дилеры значительно снизили выкуп автомобилей у россиян.