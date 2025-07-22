Дилеры объяснили, почему в России идет резкое падение продаж машин
В июне реализации новых автомобилей оказались ниже ожидаемых, что стало неожиданным на фоне успешного мая. Об этом в беседе с агентством "Автостат" рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
По его словам, на данный момент не существует никаких факторов, которые могли бы стимулировать рост продаж. Ключевая ставка остается высокой, а её снижение на 1 процентный пункт не оказало значительного воздействия на рынок автокредитования.
Специалист полагает, что значительное изменение на 4-5% может положительно повлиять на ситуацию. Это может привести к тому, что отложенный спрос и частичное использование денежных средств населения, хранящихся на депозитах, должным образом скажется на показателях продаж.
Все необходимые программы поддержки сегодня активно используются, а скидки максимальные. Запасы автомобилей постепенно сокращаются. По оценкам Тюктеева, за последние полгода дилеры сократили "стоки" в среднем на 15%.
Генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич объяснил, что результаты июня были связаны с укреплением рубля и началом сезона отпусков. Эти факторы снизили спрос, но продление дисконтных акций поддержало продажи на прежнем уровне.
В свою очередь генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский предположил, что в первый месяц лета отечественный рынок оставался в том же состоянии, что и в мае: высокая стоимость денег и ограничения банков по автокредитам. Разница в рабочих днях между маем и июнем была незначительной, но сезон отпусков начался, и многие семьи и частные клиенты отправились отдыхать.
Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий считает, что результаты продаж июня отражают временное равновесие на рынке и попытки ключевых участников найти альтернативные стратегии. С его слов, спрос имеют те, кто продолжает распродажи. Бренды, которые сокращают поддержку, теряют 15-20% контрактов. После выходных дистрибьюторам и дилерам пришлось спасать месяц, усиливая кредитные программы и стимулируя выполнение планов продаж. Времени было мало, и они сделали все возможное. Снижение ставки ЦБ не повлияло на результаты месяца, но стало сигналом для рынка о возможном росте потребительского спроса, резюмировал он.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что дилеры значительно снизили выкуп автомобилей у россиян.