В России по параимпорту продают седаны Mazda 3 2025 года: дорого

Как удалось выяснить "Российской газете" в ходе изучения сайтов объявлений, у российских дилеров появились в продаже седаны Mazda3 2025 года выпуска. Правда, цены на машины из наличия весьма немалые. Так, минимальная стоимость модели составляет 3 290 000 рублей с учетом скидок и специальных предложений.

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Ровно столько просит за автомобиль один из официальных дилеров марки в Москве.

Основываясь на данных из объявлений, все представленные Mazda имеют идентичную комплектацию Premium, которая включает в себя литые диски, климат- и круиз-контроль, кожаную обивку салона, адаптивные фары и мультимедиа с Bluetooth. Судя по указанным VIN-кодам, начинающимся с индекса LVR, все представленные седаны выпущены для рынка Китая.

Под капотом автомобилей расположен безальтернативный атмосферный мотор объемом 2 литра и мощностью 158 лошадиных сил, работающий в паре с классической 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод исключительно передний.

Для тех, кто желает существенно сэкономить на покупке, компания из Владивостока предлагает привезти аналогичный седан под заказ за 2 100 000 рублей в течение 3 недель.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России начались продажи семиместного компактвэна от Mitsubishi.