В РФ привезли мотоциклы Honda, оборудованные системой E-Clutch

Система представляет собой автоматизированный блок управления сцеплением, который позволяет переключать передачи без использования рычага. При этом механический привод сохранён, благодаря чему водитель при необходимости может управлять сцеплением вручную.

© Quto.ru

В отличие от квикшифтера, который прерывает подачу топлива, система физически выжимает сцепление при помощи двух сервоприводов, снижая нагрузку на коробку передач.

Добавим, что Honda CB650R и Honda CBR650R 2025 модельного года оснащены 4-цилиндровым мотором объём 649 см³ мощностью 95 л.с., с которым работает 6-ступенчатая коробка передач.

Кстати, в июле российский дистрибьютор марки предоставляет беспроцентную рассрочку с первоначальным взносом от 20% и фиксированными ежемесячными платежами в течение 36 месяцев.

Между тем, российский рынок новых мотоциклов растёт, но на нём доминируют китайские бренды.