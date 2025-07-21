Немецкий эксперт назвал причину привлекательности китайского автопрома для РФ

Российский покупатель охладел к немецким автомобилям, а освободившееся пространство уверенно заняли китайские производители. Так оценил ситуацию на российском автомобильном рынке глава Bavaria-Bau и член Российско-германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт.

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Он напомнил, что после 2022 года страну покинули ключевые игроки, включая немецкие автоконцерны, а также компании машиностроения и химической отрасли. Что же касается непосредственно автопрома, то его привлекательность для россиян, по словам эксперта, заметно снизилась.

«Что может предложить российскому потребителю немецкий автопром? Только двигатель внутреннего сгорания. В электромобилях он вообще не конкурентоспособен», — говорит Эбергардт.

Освободившееся место быстро заполнили китайские бренды.