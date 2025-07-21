АвтоВАЗ представил универсал Lada Vesta Sport

В рамках Дня открытых дверей, приуроченного к 59-летию предприятия, АвтоВАЗ продемонстрировал предсерийный образец универсала Lada Vesta SW Sport. Ранее полноценная спортивная модификация модели выпускалась только в кузове седан.

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Новая версия выполнена на базе обновлённой Lada Vesta и оснащена бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 145 л.с. и крутящим моментом 182 Нм. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая коробка передач WLY китайского производства со спортивными настройками. Снаряжённая масса автомобиля составляет 1382 кг, разгон до 100 км/ч заявлен на уровне 10 секунд, максимальная скорость - 192 км/ч.

Также Vesta SW Sport получила модифицированную подвеску (заниженный клиренс и спортивная настройка), усиленные тормоза, две передние подушки безопасности, ЭСП, подогревы всех сидений, камера заднего вида, кондиционер, круиз-контроль, мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Премьера универсала в статусе серийной модели ожидается осенью 2025 года. Одновременно могут начаться и продажи седана Lada Vesta Sport.

Ориентировочная стоимость пока не объявлена, однако, по неофициальным оценкам, она может превысить 2,6 млн рублей. Для сравнения, текущая версия Vesta SW Sportline с 118-сильным двигателем оценивается от 2,443 млн рублей, седан стоит от 2,273 млн рублей.