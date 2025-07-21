Китай ужесточает контроль за рынком новых и подержанных автомобилей. Министерство промышленности и информатизации (MIIT) планирует ввести запрет на продажу автомобилей на вторичном рынке в течение шести месяцев после первичной регистрации. Цель меры - ограничить спекуляции с так называемыми "нулевыми" подержанными автомобилями, которые формально зарегистрированы, но фактически не эксплуатировались.

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Ранее в мае Министерство коммерции провело закрытую встречу с автопроизводителями и отраслевыми ассоциациями, где обсуждались механизмы ужесточения контроля, включая создание системы оценки добросовестности участников рынка. В числе других инициатив - предложение Китайской ассоциации автодилеров о введении уникального экспортного кода для подержанных машин и запуск внутренней системы ответственности за недобросовестные схемы регистрации. Компании Chery и BYD уже начали внутренние проверки.

Параллельно Китайская ассоциация автопрома (CAAM) опубликовала официальное обращение, в котором призвала участников отрасли отказаться от агрессивных ценовых войн. В документе подчёркивается, что необоснованное снижение цен дестабилизирует рынок, снижает маржинальность, ухудшает качество послепродажного обслуживания и подрывает устойчивое развитие сектора.

Комплекс инициатив китайских властей и отраслевых организаций направлен на стабилизацию автомобильного рынка, защиту добросовестной конкуренции и ограничение серых схем перепродажи. В условиях высокой конкуренции в сегменте новых энергетических транспортных средств (NEV) эти меры призваны предотвратить системные искажения и обеспечить долгосрочную устойчивость отрасли.

Ранее "РГ" рассказывала о проблеме, с которой столкнулся китайский авторынок: подержанными автомобили становятся буквально сразу же после того, как выезжают от дилера. Это позволяло региональным муниципалитетам завышать экономические показатели для получения преференций, а также предупреждать затоваривание. Часто такие б/у авто с нулевым пробегом отправляются для реализации в РФ, что позволяет оформлять их по льготным тарифам.