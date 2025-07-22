Лимузин Volkswagen Beetle 1969 года выставят на аукцион в Калифорнии

В рамках Недели автомобилей в Монтерее проходят интересные аукционы, на которых можно увидеть множество редких и прекрасно восстановленных автомобилей, включая те, которые не так известны.

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Одним из таких автомобилей стал лимузин, основанный на Volkswagen Beetle 1969 года, который выделяется на фоне других экспонатов.

Переоборудование, выполненное компанией Troutman-Barnes по заказу американского дилера Volkswagen, обошлось в 34 500 долларов, что в те времена было значительным вложением, учитывая, что базовая модель стоила 2600 долларов.

После увеличения длины кузова специалисты тюнинг-ателье установили задние двери по индивидуальному заказу и изменили интерьер. Внутри лимузина располагаются просторный диван и два откидных сиденья с мини-баром и выдвижным столиком.

Вместо оригинального мотора 1,5 литра был установлен более мощный агрегат на 1,6 литра с двумя карбюраторами.

Аукционисты компании RM Sotheby’s оценили лимузин в диапазоне 150-200 тысяч долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России предложили возмещать ущерб за затопленные ливнем машины.