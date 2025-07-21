Стоимость нового BYD Sea Lion 06 будет варьироваться от 1,74 до 2,18 млн рублей

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Компания BYD представила изображения своего нового кроссовера Sea Lion 06.

Полноценная премьера кроссовера запланирована на 24 июля, но уже сейчас доступны детали о его дизайне и оснащении. Предварительная стоимость варьируется от 160 до 200 тыс. юаней (что соответствует от 1,74 до 2,18 млн рублей), а также озвучены ключевые характеристики автомобиля.

Одной из интересных особенностей Sea Lion 06 является бокс в подлокотнике, способный вместить четыре бутылки и имеющий функции подогрева и охлаждения.

Рядом расположен контроллер для регулировки температуры бокса. В салоне присутствует атмосферная подсветка, четырехспицевый руль и большой экран на передней панели.

Габариты кроссовера составляют 4810x1920x1675 мм, а колесная база достигает 2820 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 1890 кг, размер колес – 235/50R19, углы въезда и съезда равны 18 и 20 градусам соответственно.

В состав силовой установки Sea Lion 06 войдет 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 100 л.с. и электромотор мощностью 218 л.с.