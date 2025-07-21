Как безопасно управлять автомобилем в грозу

Руководитель маркетплейса ПЭК: MALL Станислав Чекмарёв дал рекомендации по безопасному вождению автомобиля в грозу.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что в первую очередь при внезапном ухудшении погоды следует снизить скорость на 30% и увеличить дистанцию до 50 — 70 м

По словам специалиста, также необходимо переключить на максимальный режим работы стеклоочистители и включить ближний свет фар для улучшения видимости.

Перед обгоном в грозу важно убедиться в безопасности манёвра и наличии свободного пространства, сказал Чекмарёв.

«После завершения обгона не делайте резких перестроений: возвращайтесь на свою полосу плавно, контролируя поведение автомобиля», — добавил эксперт.

Ранее руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» при Общероссийском народном фронте Пётр Шкуматов рассказал в беседе с RT, чем чреваты для автомобиля те ливни и подтопления, которые наблюдаются сегодня в Москве и иных городах центральной России.