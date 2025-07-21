Чем удивил флагманский кроссовер Chery Tiggo 9

Автомобили Chery в отличие от многих других брендов из КНР уже давно примелькались на наших дорогах. Машины марки можно встретить в такси, каршеринге, ну и сами россияне активно покупают модели из города Уху. Не так давно в России начались продажи Chery Tiggo 9 - самого большого кроссовера в линейки бренда. Чем удивил флагман марки - в материале "РГ".

Создатели Tiggo 9 сами определяют средний портрет ее обладателя так: городской житель, возраста 35 лет, семейный, с детьми, с высоким уровнем дохода. Отправив последний пункт в категорию "можно и помечтать", зато обнаружив полное совпадение по всем остальным показателям, решаюсь провести отпуск в компании именно этого красавца. По итогам 10 дней и 2000 километров дорог разной степени твердости и ровности впечатлений масса.

Чем не тигр

За внешний вид Tiggo 9 "прилетает" от российской публики регулярно. "Типичный безликий китаец", "никакой изюминки", "глазу не за что зацепиться" - примерно так описывают соотечественники в комментариях творение боснийского дизайнера Сайдина Османчевича, который ранее успел хорошо поработать на благо BMW и Volkswagen.

Chery Tiggo 9 действительно не сделает вас объектом повышенного внимания, но давайте вернемся на два абзаца выше и вспомним, для кого эту машину создавали. Солидным людям кич и нарочитая яркость в принципе ни к чему. А стиль вполне задает узнаваемая решетка радиатора и отделка дневных ходовых огней - эти элементы должны напоминать морду и полоски шкуры тигра. Добавим к этому планку, объединяющую заднюю оптику, и получаем вполне достойный визуальный набор.

Главное внешнее отличие "девятки" от младших моделей семейства Chery Tiggo - выдвигающиеся дверные ручки. Конструкторы обещают, что суровость российских зим они учли, и никакие ледяные дожди нормально открыть машину не помешают. Ждать, чтобы проверить это утверждение на практике, еще несколько месяцев, так что пока поверим на слово.

В остальном Tiggo 9, тут с критиками сложно поспорить, не особо перещеголял других китайских собратьев этой ценовой категории. Но выглядит он добротно и солидно. Автомобиль большой - 4810 мм в длину при внушительной колесной базе 2800 мм. Колеса на модели топовой комплектации Ultima стоят 20-дюймовые, у чуть более скромного варианта Prime их размер на дюйм меньше. Клиренс в 200 мм вполне позволит штурмовать и сугробы, и бордюры, а отправляться на классическом кроссовере в более серьезное бездорожье решатся только самые отчаянные. Полный привод здесь включается при необходимости и отдан на управление вездесущей электронике. Для подавляющего большинства водителей этого хватит за глаза.

Выбираем места

Во что действительно вложились создатели Tiggo 9, так это в интерьер. Главная особенность этой модели, конечно же, наличие третьего ряда кресел. Семиместных кроссоверов на российском рынке сейчас критически мало, и именно это, пожалуй, самое принципиальное отличие флагмана Chery от конкурентов.

По факту, впрочем, использовать два задних кресла по прямому назначению на постоянной основе будут единицы. Места на третьем ряду критически мало, и с относительным комфортом там разместятся разве что самые юные пассажиры. Взрослых в поездке на "галерке" дольше часа представить трудно. Кроме того, в семиместном варианте компоновки салона практически исчезает багажник - остается почти символичные 200 литров, и для многодетных семей места для сумок почти не будет.

Жертвой дополнительных кресел стало запасное колесо, которому пришлось отправиться под днище. Я с ужасом представил ситуацию, что "запаской" придется реально воспользоваться, проведя полчасика в лежачем положении в придорожной канаве в попытках извлечь дополнительное колесо. К счастью, испытать эти ощущения не довелось, но просчитать риски потенциальным хозяевам "девятки" не помешает.

Если вернуть третий ряд сидений в лежачее состояние и остановиться на более классической пятиместной компоновке, то мы получаем по-настоящему удобный автомобиль. В освобожденный багажник легко поместились и самокат, и два больших чемодана, и куча мелких сумок и рюкзаков. Честно признаюсь, ни в одной сопоставимой по классу машине подобного простора пока не встречал.

Монитор как центр мира

К салону Tiggo 9 придраться могут только самые избалованные граждане. Всё, что надо для комфортного и долгого путешествия здесь есть. Качественная отделка, сиденья, обтянутые натуральной кожей - в топовой комплектации можно выбрать между черным цветом и коричневый, и второй вариант, на мой вкус, значительно интереснее. Второй ряд кресел достаточно мобильный, а многочисленные режимы настройки сидений позволяют всем обитателям автомобиля разместиться свободно и без ущерба для окружающих.

Отдельная благодарность создателям за продуманный обдув салона - воздухозаборники расположены максимально толково. Большой панорамный люк, атмосферная подсветка и трогательная деталь в виде складного крючка слева от бардачка лишний раз напоминают, что находишься в действительно флагманской машине.

Вместо привычной ручки переключения передач расположилась шайба выбора режима езды. Их, кстати, целых семь, но больше половины актуальны либо для бездорожья, либо для зимы. Для летнего путешествия выбор поменьше - "стандарт", "эко" и "спорт". Последний чуть динамичнее, но глобально на поведение авто не влияет, так что вряд ли в повседневной эксплуатации шайба будет сильно востребована. А вот привыкнуть переключать передачи правым лепестком, если вы раньше не управляли "Мерседесом", для которого это стало фирменной "фишкой" еще несколько лет назад, будет поначалу непросто.

Впрочем, никакие модные "навороты" Tiggo 9 при всем желании не отвлекут внимания от центрального персонажа салона - мультимедийного дисплея. Китайцы в принципе славятся большими экранами, которыми увешивают торпеду практически любого автомобиля по поводу и без. Но в "девятке" монитор вырос до почти неприличных 15,6 дюймов. По сути, это полноценный экран ноутбука или телевизор. К тому же снабженный мощным процессором Snapdragon 8155, внутренней памятью на 128 гб и 16 гб "оперативки", оплаченным на первый год владения автомобилем интернетом, возможностью обновлять прошивку "из воздуха" без посещения дилерского центра, вшитой навигацией и сервисами от VK и Яндекса.

Все настройки и управление многочисленными системами помощи водителю, которые в машинах этого класса уже стали базовыми и привычными, осуществляются через экран. И здесь, на мой вкус, любители мультимедийности несколько переборщили. К удобству навигации есть вопросы, а вот физических кнопок управления самыми востребованными опциями почти не осталось. Так что включать подогрев или регулировать температуру в салоне придется через экран со всплывающим и очень невовремя исчезающим меню, что довольно неудобно, особенно на скорости.

Решение перенести управление зеркалами с водительского подлокотника на левую часть руля тоже довольно спорное - из-за этого стало сложнее пользоваться адаптивным круиз-контролем, расположенном там же. Компенсация за эти мелкие неудобства, к которым со временем можно привыкнуть - целых пять режимов массажа на водительском и пассажирском креслах и куча настроек и опций, перечислять которые можно очень долго.

Спокойствие, только спокойствие

Будем откровенны - все внешние и внутренние атрибуты не имеют никакого смысла, если ходовые качества машины им не соответствуют. Tiggo 9 в этом плане опасаться не за что. Когда этот автомобиль трогается с места, обо всем остальном просто забываешь, настолько хорошо он едет. Двигатель для этой модели поставляется всего один - двухлитровый 245-сильный. Коробку передач тоже выбирать не приходится - все машины снабжены 8-ступенчатым полноценным "автоматом" собственной разработки FU Zhen. И это тот случай, когда отсутствие вариативности никак не влияет на восприятие автомобиля. В нем ровно столько мощи, сколько нужно, чтобы тащить 2-тонный аппарат.

Производитель заявляет разгон до сотни за 8 секунд, и в эти цифры охотно веришь. Да, при резком нажатии педали газа при обгоне тебя не вжимает в кресло даже в спортивном режиме, но усомниться в способности совершить маневр быстро и безопасно Tiggo 9 не дал повода ни разу. Скорость набирает спокойно и уверенно, тормозит солидно, крейсерскую скорость держит так, что вообще не ощущаешь, что разогнался уже до предела допустимого правилами. Инженеры отдельно поработали над шумоизоляцией, и за это заслужили персональную премию - никакие посторонние звуки в салон не попадают.

Отдельный восторг - подвеска. Она достаточно комфортна и в более массовых и бюджетных Chery, а здесь так просто справляется со всеми неровностями дороги идеально. Никаких подбрасываний, покачиваний и прочих "радостей". Особенно это было заметно на грунтовой дороге, по которой довелось в течение суток проехать сначала на Tiggo 9, а затем на мерседесовском микроавтобусе - если из "китайца" после 25 км мы выбрались, не ощутив никаких последствий бездорожья, то путешествие на "немце" захотелось забыть, как страшный сон.

Экономичным автомобиль такой мощности быть, наверное, не может. И заявленный расход в 8,3 литра на 100 км в смешанном цикле мы возьмем как идеальный и почти недостижимый. Даже в максимально экономичном режиме на трассе бортовой компьютер меньше классических 10 л на "сотню" выдавал лишь эпизодами.

Еще один важный пункт - безопасность. С ней Chery обещает полный порядок и приводит в качестве аргументов максимальные 5 звезд, полученные на пяти разных краш-тестах. Силовой каркас корпуса на 85% сделан из высокопрочной стали. А в топовой комплектации уместились 10 подушек безопасности, включая боковые для второго ряда.

Наконец, о грустном. Цена у машины тоже вполне флагманская. Впрочем, и не выше, чем у прямых конкурентов. Комплектации Prime и Ultra по стоимости отличаются мало - 4 750 000 и 5 050 000 рублей соответственно. Топовый вариант помимо уже упомянутых отличий снабжен 14 динамиками Sony, выдающими очень качественный звук, вентиляцией второго ряда сидений, боковыми датчиками парковки и даже системой контроля качества воздуха в салоне. Но и в базовом варианте Tiggo 9 "упакован" всем необходимым.

Резюмируя, флагман от Chery оправдывает свой статус полностью. Место в топах чартов продаж он займет едва ли - тут сыграют роль и стоимость, и семиместная специфика, но в своем сегменте машина очень хороша. И для своей основной целевой аудитории подойдет по всем параметрам. Это современный, комфортный, надежный и технологичный автомобиль, находиться в котором - удовольствие.