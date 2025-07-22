Эксперт усомнился в эффективности новых мер против подростков-питбайкеров

В Татарстане намерены запретить заправкам продавать топливо несовершеннолетним. Сделано это в рамках борьбы с ростом аварийности среди детей, которые катаются на питбайках. Однако редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин нашёл в инициативе серьёзный минус.

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В целом, эксперт положительно оценил нововведения, тем более что в последние годы наблюдается рост детской аварийности и смертности.

«Если бы случаи с мотоциклами под управлением подростков были единичными, уверен, никто бы не обращал на них внимания. Но таких "водителей" и инцидентов с каждым сезоном становится больше. Никакие ПДД они в большинстве своём не знают и не соблюдают. Та же картина была с самокатами: не можете стать цивилизованными сами — получите запреты и драконовские штрафы», — подчеркнул Милешкин.

Он также напомнил, что формально новые ограничения не АЗС не нужны, ведь расположены они на дорогах общего пользования, куда запрещено выезжать без водительских прав и не достигая определённого возраста. Однако действующие нормы не работают, так что «логично ввести новые, более жёсткие».

Тем не менее, сам работоспособность новой нормы, по мнению эксперта, находится под вопросом, и виноваты в этом современные онлайн-сервисы.