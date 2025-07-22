Эксперт усомнился в эффективности новых мер против подростков-питбайкеров
В Татарстане намерены запретить заправкам продавать топливо несовершеннолетним. Сделано это в рамках борьбы с ростом аварийности среди детей, которые катаются на питбайках. Однако редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин нашёл в инициативе серьёзный минус.
В целом, эксперт положительно оценил нововведения, тем более что в последние годы наблюдается рост детской аварийности и смертности.
«Если бы случаи с мотоциклами под управлением подростков были единичными, уверен, никто бы не обращал на них внимания. Но таких "водителей" и инцидентов с каждым сезоном становится больше. Никакие ПДД они в большинстве своём не знают и не соблюдают. Та же картина была с самокатами: не можете стать цивилизованными сами — получите запреты и драконовские штрафы», — подчеркнул Милешкин.
Он также напомнил, что формально новые ограничения не АЗС не нужны, ведь расположены они на дорогах общего пользования, куда запрещено выезжать без водительских прав и не достигая определённого возраста. Однако действующие нормы не работают, так что «логично ввести новые, более жёсткие».
Тем не менее, сам работоспособность новой нормы, по мнению эксперта, находится под вопросом, и виноваты в этом современные онлайн-сервисы.
«Подросток может оплатить топливо со смартфона заранее, ему не нужно идти на кассу. Остаётся и ещё одна лазейка, которую никак не прикрыть. Большая часть мотоциклов — уверен — куплена самими родителями (оставим в стороне вопрос адекватности такого поступка). А раз они в курсе досуга своего ребёнка, то наверняка сами станут покупать ему бензин. Так что, как это нередко бывает, новый закон упрётся в невозможность его исполнения», — считает Кирилл Милешкин.