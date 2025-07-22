Редкий правительственный ЗИЛ-114 продают в РФ: ему 48 лет, а он как новый

В очередной раз на просторах сайтов бесплатных объявлений "Российской газете" удалось обнаружить в Москве редкую и весьма интересную "капсулу времени" - ЗИЛ-114 1977 года выпуска с очень маленьким пробегом. На одометре - 1227 километров.

© Российская Газета

Владелец машины оказался немногословен в описании, но, основываясь на имеющихся фотографиях, можно сказать, что практически каждая деталь на кузове и в салоне сохранилась в отличном состоянии и не подвергалась реставрации или улучшениям. Изобилие хрома на бамперах и передней части лимузина придают этому образцу особый шарм.

Дизайн 114-й модели не имел аналогов среди американских автомобилей, хотя на заводе постоянно изучали и испытывали заокеанские машины. Строгая и минималистичная внешность этого огромного автомобиля отличалась почти полным отсутствием внешнего декора. Тем не менее оформление машины действительно получилось стильным и актуальным, не подверженным мимолетным модным веяниям.

Вместе с тем ЗИЛ-114 разительно отличался от своего предшественника - ЗИЛ-111. В основе конструкции лежала новая рама с лонжеронами закрытого сечения, без характерного Х-образного усилителя. Впервые в истории советской автомобилестроительной отрасли на лимузин были установлены дисковые тормоза, разработанные по лицензии компании Girling. За 10 лет производства с 1968 по 1978 год с конвейера Завода имени Лихачева сошло 113 экземпляров.

Под капотом представленного образца скрывается могучий 7,0-литровый карбюраторный мотор V8 мощностью 300 лошадиных сил. В паре с ним трудится 3-ступенчатая АКПП с приводом на заднюю ось. Продавец просит за свою капсулу времени весьма немалую сумму - 18 000 000 рублей, что сопоставимо с ценой нового Genesis G90, привезенного по каналам параллельного импорта.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили 42-летний ВАЗ-2105 с пробегом 1500 км.