Автоэксперт перечислил основные опасности вождения автомобиля в дождь

Во время сильных дождей водителям следует быть особенно осторожными и учитывать такие опасности, как аквапланирование и гидроудар, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Основная опасность при вождении автомобиля в дождь — аквапланирование. Это эффект, при котором шины полностью теряют сцепление с дорогой из-за образовавшегося под ней водяного слоя. В ливень многие люди безудержно несутся вперёд, не замечая колеи, в которой образуется вода. В какой-то момент контроль с дорогой теряется. Резина может не справиться с непростой ситуацией», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Хайцеэр также отметил, что в дождь ухудшается видимость, а никотиновая плёнка на стёклах может способствовать быстрому запотеванию салона.

Кроме того, глубокие лужи могут привести к гидроудару двигателя и затоплению подкапотного пространства, а попадание воды в салон чревато окислением контактов и нарушением работы электрических систем.

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