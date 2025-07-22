В РФ продают Ford Fusion по цене Lada Granta

Как выяснила "Российская газета", в Московской области на продажу выставили Ford Fusion 2008 года выпуска. Хэтчбек, собранный в Германии, пребывает в отличном состоянии.

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Владелец пишет, что авто не эксплуатировался зимой, а летом на нём ездили совсем нечасто, о чём говорит пробег: около 15 тысяч за 17 лет. Всё время Fusion хранился в гараже.

Автомобиль комплектуется 80-сильным двигателем 1,4 литра и 5-ступенчатой МКП. Подробности о комплектации не уточняются, но на фото видны передние электростеклоподъёмники, надписи Airbag на руле и пассажирской части торпедо, штатная магнитола.

Цена - 850 000 рублей, при этом владелец не против поторговаться с реальным покупателем.