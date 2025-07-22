Команда HPA Motorsports прокачала VW New Beetle

Помните, как раньше считалось, что нелепее нового Volkswagen Beetle может быть только старый Beetle? Или разве что Prius.

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Тем удивительнее, что сегодня забытый New Beetle вдруг стал объектом интереса для тюнеров. Взгляните хотя бы на то, что сделала с ним канадская команда HPA Motorsports из Британской Колумбии.

Основой стал Beetle GLX 2001 года — в своё время довольно неплохой компакт с турбомотором, люком, кожаным салоном, шестью динамиками и литыми дисками.

Однако HPA снесла почти всё: двигатель, подвеску, колёса и даже часть кузова. Взамен — 2.8-литровый VR6 от старых Golf, Passat и Eurovan. Но не простой, а с двумя турбинами (Borg Warner K04 и KK&K), двойным интеркулером и тюнингом под 500+ л.с., управляемый блоком Link TTLink TTX ECU.

С этим мотором и шестиступенчатой механикой Beetle обретает динамику суперкара. Чтобы передать мощность, установлен полный привод от Audi TT Quattro. Подвеска — KW с регулировкой, передние тормоза — от Porsche 911 (993), а 18-дюймовые диски вдохновлены тем же Porsche.

Салон всё ещё узнаваем, но переработан: спереди — ковши Sparco с ремнями в цвет кузова, сзади остались сиденья, отделённые распоркой. Кузов — обвес Dietrich Cup и цвет Techno Blue. Шины — Toyo Proxes R888R.

Эти Beetle GT6 строились в единичных экземплярах по лицензии Volkswagen, так что экземпляр, появившийся на Bring a Trailer — редкий шанс стать владельцем самого эффектного «Жука» последних лет.