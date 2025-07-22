Команда HPA Motorsports прокачала VW New Beetle

VW New Beetle с двойным турбонаддувом и полным приводом
Помните, как раньше считалось, что нелепее нового Volkswagen Beetle может быть только старый Beetle? Или разве что Prius.
Тем удивительнее, что сегодня забытый New Beetle вдруг стал объектом интереса для тюнеров. Взгляните хотя бы на то, что сделала с ним канадская команда HPA Motorsports из Британской Колумбии.
Основой стал Beetle GLX 2001 года — в своё время довольно неплохой компакт с турбомотором, люком, кожаным салоном, шестью динамиками и литыми дисками.
Однако HPA снесла почти всё: двигатель, подвеску, колёса и даже часть кузова. Взамен — 2.8-литровый VR6 от старых Golf, Passat и Eurovan. Но не простой, а с двумя турбинами (Borg Warner K04 и KK&K), двойным интеркулером и тюнингом под 500+ л.с., управляемый блоком Link TTLink TTX ECU.
С этим мотором и шестиступенчатой механикой Beetle обретает динамику суперкара. Чтобы передать мощность, установлен полный привод от Audi TT Quattro. Подвеска — KW с регулировкой, передние тормоза — от Porsche 911 (993), а 18-дюймовые диски вдохновлены тем же Porsche.
Салон всё ещё узнаваем, но переработан: спереди — ковши Sparco с ремнями в цвет кузова, сзади остались сиденья, отделённые распоркой. Кузов — обвес Dietrich Cup и цвет Techno Blue. Шины — Toyo Proxes R888R.
Эти Beetle GT6 строились в единичных экземплярах по лицензии Volkswagen, так что экземпляр, появившийся на Bring a Trailer — редкий шанс стать владельцем самого эффектного «Жука» последних лет.