Такси или личный автомобиль: на чем ездить выгоднее в 2025 году

Аналитики международной сети автосервисов Fit Service специально для "Российской газеты" выяснили, что обойдется дешевле: содержание личного автомобиля или регулярные поездки на такси.

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Для построения реалистичной модели эксперты выбрали один из самых распространённых на российских дорогах автомобиль - Hyundai Solaris, 2012 года выпуска с объемом двигателя 1,4 литра и АКПП. Тысячи машинозаездов такой модели авто на автосервисы сети Fit Service позволили определить стандартный перечень услуг и запчастей, которые проводят и покупают автовладельцы на СТО за год эксплуатации. Так был составлен перечень из 95 позиций необходимых работ по ремонту и обслуживанию автомобиля в связи с пробегом и регламентом производителя. Итоговый бюджет - 142 тыс. рублей.

Далее аналитики рассчитали средние затраты на бензин, ОСАГО и налоги. Это добавляет к бюджету на содержание авто еще 91 тыс. рублей. Таким образом, итоговая стоимость обслуживания и эксплуатации автомобиля за год составила 233 тысячи рублей.

Для расчета стоимости регулярных поездок на такси эксперты сети Fit Service использовали статистику "Платформы ОФД". В первые месяцы 2025 года средний чек за поездку на такси в целом по России достиг 624 рублей. Таким образом, если ездить на работу туда и обратно на такси все 247 рабочих дней, то бюджет составит 308 тысяч рублей. Понятно, что ездить на такси можно не каждый день, но в моделях способы передвижения владельцев авто и пассажиров такси специально максимально приближены.

Кроме того, большинство людей регулярно совершают междугородние поездки. Поэтому аналитики учли эту строчку в дополнительных расходах тех, кто не владеет собственным автомобилем. По данным Российского союза туриндустрии, средняя стоимость авиабилета в обе стороны на внутренних авиарейсах в 2025 году - 31,1 тыс. рублей. А по информации на март 2025 года, стоимость поездки по тарифу "Межгород" в сервисе каршеринга "Делимобиль" начинается от 3500 рублей в одну сторону. Поездки на междугородном поезде начинаются от 1,5 тысяч рублей на короткие расстояния. Автобусы обойдутся еще дешевле. По данным Росстата на апрель 2025 года, средняя стоимость проезда в междугороднем автобусе в расчёте на 50 км пути - 199,15 рубля. Таким образом, поездка на расстояние, например, 600 км обойдется в 2390 рублей в одну сторону.

Эксперты предположили самый экономичный вариант - две междугородние поездки в год на сумму 5 тысяч рублей каждая. Эта строчка добавила к бюджету свободных от личных авто еще 10 тысяч рублей.

Таким образом, "безлошадные" пассажиры потратят на поездки в течение года сумму 318 256 рубля. Разница со стоимостью содержания личного автомобиля - 84 тысячи рублей.