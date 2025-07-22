Эксперт перечислил недорогие и надежные подержанные автомобили

По словам Виноградова, за данные деньги можно найти Renault Logan первого поколения, выпущенный в 2013-2014 годах. Чаще всего встречается версия с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 84 л.с. Этот двигатель отличается надежностью. Механическая коробка передач Logan зарекомендовала себя как надежный агрегат, а вот версии с автоматической КПП с четырьмя ступенями лучше избегать.

© runews24.ru

Также можно найти Nissan Almera Classic того же года выпуска с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 107 л.с., сообщает издание «За рулем».

Более того, можно купить Lada Granta после рестайлинга, выпущенную в 2019-2020 годах. Самый распространенный вариант – двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 87 л.с. с 5-ступенчатой «механикой», отметил эксперт.

Еще один вариант – Ford Focus 2009-2010 годов выпуска. При покупке этого авто стоит обратить внимание на состояние порогов и кромок дверей. Для двигателя объемом 1,6 литра важно вовремя менять ремень ГРМ.

Напомним, что АвтоВАЗ запустил продажи Lada Iskra – все машины первой партии уже раскупили. Названы самые популярные в России модели BMW.