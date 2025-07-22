Названы десять надежных корейских автомобилей

Портал TopSpeed составил рейтинг, в который вошли десять корейских автомобилей, оказавшихся надежнее своих конкурентов из Японии.

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Возглавил список кроссовер Hyundai Santa Fe 2024 года выпуска, который превзошел в плане надежности таких «японцев», как Mazda CX-5 и Subaru Outback. У него ее оценили на 9 баллов из 10 возможных, безопасность — на 8 из 10, а соотношение цены и качества — на 8,5 из 10.

На втором месте Genesis G70 2025 года, который оказался надежнее, чем Acura Integra и Lexus IS. Третье место занимает кроссовер Kia Telluride 2025 года, превзошедший по надежности Toyota Highlander и Honda Pilot.

В топ-10 самых надежных корейских автомобилей также вошли Hyundai Sonata, Genesis GV70, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Genesis G80, Kia Forte и Hyundai Elantra.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

Ранее были названы 10 дешевых спортивных автомобилей.