В РФ продается "Святогор" в идеале и недорого

В Нижегородской области "Российская газета" обнаружила в продаже "капсулу времени" "Mоcквич" 214122, который также известен под именем "Святoгор". За 26 лет синий хэтчбек проехал всего 16,5 тысяч километров. Но тут важно не только сколько, но и где.

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Владелец рассказал, что автомобиль был куплен в мае 1999 года в Москве, после чего отправилась в закрытый город Саров в Нижегородской области. Там "Святогор" синего цвета и эксплуатировался до 2003 года, причём только в летнее время. Но на всякий случай была произведена антикоррозийная обработка - заводские кузова не славились стойкостью к ржавчине.

В том же году авто попал в лёгкое ДТП с велосипедистом, в результате чего были заменены левое крыло и передний бампер.

Нынешний владелец купил "Святогора" два года назад, провёл полное ТО, а также повторную антикоррозионную обработку, в том числе скрытых полостей. Зимой автомобиль также стоял в гараже.

Москвич-214122 "Святогор" оснащён 85-сильным мотором 1,7 литра и механической коробкой передач с главной парой 3,9.

Владелец оценил "капсулу времени" в 420 000 рублей.

Накануне "РГ" рассказывала о другом "Москвиче" - одной из немногих сохранившихся моделей "Князь Владимир" с двигателем Renault в заводской модификации.