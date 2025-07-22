Составлен топ-10 кроссоверов возрастом от 3 до 7 лет в РФ

Какие подержанные кроссоверы покупают россияне, рассказал директор "Автостата" Сергей Целиков. Рассматриваемый в исследовании возраст автомобилей - 3-7 лет:

© Российская Газета

"В этом возрасте еще возможно найти машину в хорошем состоянии с небольшим пробегом. Её вам хватит еще на 3-5 лет. А там, глядишь, и кто-то вернется…", - объяснил эксперт.

Лидером по количеству сделок в первом полугодии стал кроссовер Hyundai Creta: продано 7086 единиц. Toyota RAV4 оказался вторым с результатом 6063 авто. Замкнул тройку лидеров внедорожника Lada Niva 4х4/Legend, найдя 5486 покупателей.

На четвёртом месте расположился Volkswagen Tiguan - 5042 кроссовера продано за рассматриваемый период. За ним следуют Kia Sportage - 4610 авто, BMW X5 - 4306 авто, Kia Sorento - 4023 авто, Hyundai Santa Fe - 3851 авто.

Renault Duster стал девятым - 3685 авто. На десятой строчке - Toyota Land Cruiser Prado, отставший от "Дастера" ненамного - 3652 авто.

Всего в сегменте SUV в возрасте от 3 до 7 лет было реализовано 188,2 тысячи авто за полгода.

Ранее "РГ" рассказывала о бестселлерах рынка авто с пробегом в первом полугодии. Самой продаваемой моделью остался ВАЗ-2107.