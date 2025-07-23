Операторов кикшеринга обвинили в сокрытии поездок подростков

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Резкую критику в адрес сервисов кикшеринга за чуть ли не намеренное вовлечение подростков в езду на электросамокатах озвучивает «Коммерсантъ». Газета ссылается на внутреннюю статистику «одного из ведущих» операторов, согласно которой компания выявила более 50 тысяч поездок несовершеннолетних на кикшеринговых самокатах. Как утверждается, блокировать аккаунты неназванный сервис не стал. По словам источника издания, «это обусловлено погоней за экономической выгодой и сложной проверкой самих фактов блокировки».

В подкрепление обвинений в статье приводятся комментарии ряда представителей власти. В петербургском МВД заявили, что большинство смертельных ДТП с самокатами «касаются несовершеннолетних», а в мэрии Благовещенска, где кикшеринг недавно запретили, утверждают, что подростками были до 70% всех электросамокатчиков города. Возражает представитель пресс-службы «МТС Юрент» Юлия Лебедева:

Юлия Лебедева представитель пресс-службы «МТС Юрент» «Мы не можем подтвердить данные статьи, поскольку нам неясен источник. Более того, мы ответственно заявляем, что мы выявляем и блокируем аккаунты несовершеннолетних в нашем приложении, и, насколько нам известно, так поступают все операторы «большой тройки». Для этого у нас есть несколько инструментов. В Москве это Mos ID, то есть пользоваться самокатами в столице могут только те, кто подтвердит свой аккаунт на портале mos.ru. Второй инструмент — это «МТС ID». При входе в приложение с его помощью «Юрент» получает данные о возрасте владельца аккаунта, и, если ему младше 18 лет, аккаунт также блокируется. Несовершеннолетние нарушители часто пользуются аккаунтами родителей или старших товарищей. В этом случае мы можем выявить их, например, во время совместных рейдов с ГАИ или с помощью информации от неравнодушных граждан через наш бот. Когда мы имеем возможность на сто процентов установить возраст райдера, мы, естественно, сразу же его блокируем».

Часть утверждений в статье «Коммерсанта» противоречит публичной статистике. Например, в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 год только треть ДТП с участием средств индивидуальной мобильности приходилась на подростков, а среди жертв таких аварий лишь 16% были несовершеннолетними. Это сложно сопоставить с заявленными данными по тому же Благовещенску: если СИМ действительно пользовались преимущественно дети, а в аварии попадали в основном взрослые, запрещать электросамокаты нужно было бы с наступлением совершеннолетия. Московский Дептранс в середине июля заявил, что в столице число ДТП с участием СИМ в этом году сократилось на 60%, а с пострадавшими подростками — в два раза.

Достаточно ли делают власти и операторы? Комментирует эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов:

Дмитрий Попов эксперт рабочей группы при правительстве по законодательству в сфере безопасности дорожного движения «Например, в Санкт-Петербурге комитет по транспорту разработал видеоаналитический модуль. Это программный продукт, который позволяет прогонять через него видео с городских камер наблюдения, который выявляет пользователей, которые едут по двое, и пользователей, которые не спешиваются на пешеходных переходах. Я думаю, что после этого эффективность работы станет гораздо выше. Остается подумать над тем, как нам штрафовать, потому что штраф, который в законодательстве установлен по статье 12.29 КоАП, микроскопичен — 800 рублей. Это не очень серьезная история. В Москве количество таких нарушителей сократилось, потому что в Москве уже прошли опыт аутентификации через mos.ru. Там эта система хромает, но как минимум она требует этой аутентификации. В Питере этот модуль только разрабатывается. Как только эта аутентификация будет проходить, сразу же мы получим снижение».

По ПДД ездить на СИМ можно в возрасте до семи лет в сопровождении взрослых, до 14 лет — только по тротуарам, а с 14 — в том числе по дорогам с ограничением 60 километров в час, если тротуар отсутствует. Требования о совершеннолетии арендаторов кикшеринга разнятся в зависимости от региона и оператора. В Москве пользователи обязаны регистрироваться через Mos ID, а это 18-летний возраст. Большинство сервисов добровольно ввели требование о совершеннолетии и в других регионах, но Whoosh доступен и 16-летним, хотя и с пониженной скоростью.

Серьезность намерений сервисов иллюстрируют размеры штрафов. Например, по правилам «Яндекс Go» за поездку на одном самокате со взрослым человеком придется заплатить 3 тысячи рублей, а за поездку на одном самокате с несовершеннолетним, как и за передачу управления подростку, сразу 100 тысяч. К слову, это также ставит под вопрос версию о намеренном сокрытии операторами поездок несовершеннолетних. Зачем рисковать, собирая с подростков по 300 рублей, если можно оштрафовать владельца аккаунта на сумму в 300 раз больше?