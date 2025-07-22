Автоэксперт Гаврилов: "Москвичу 8" придется бороться с сильными соперниками
Автозавод "Москвич" официально объявил о старте продаж семиместного кроссовера "Москвич 8". Стоимость новинки начинается от 2 980 000 рублей.
Автомобильный эксперт Денис Гаврилов рассказал "Российской газете", с какими моделями будет конкурировать флагманский автомобиль возрожденного бренда.
"Москвич 8" выходит на рынок в момент, когда активизировались слухи о скорой смене технологического партнера на заводе. Поэтому марке необходимо будет убедить потенциальных покупателей в перспективности приобретения этого автомобиля. "Москвичу" объем делают корпоративные клиенты. Думаю, что в случае с "восьмой" моделью эта тенденция сохранится. И, конечно, цена. В этой нише у "Москвича 8" есть конкуренты, которые на рынке уже не первый год. Сегмент не такой высококонкурентный, как в городских и компактных кроссоверах, но сильные игроки есть. И им доверяет потребитель. Среди соперников можно выделить Chery Tiggo 8 Pro Max, Geely Okavango и Jaecoo J8. Важным для рынка будет регулярность поставок автомобиля, которые позволят дилерам быть в понятном для себя плюсе с этой моделью", - отмечает специалист.