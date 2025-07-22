Hyundai купила кроссовер Xiaomi YU7 для изучения

У запечатлённого Xiaomi YU7 особый номерной знак: с ним допускается эксплуатация с целью проведения исследований. Изучением китайского кроссовера будут заниматься инженеры научно-исследовательского центра Hyundai в Намьянге.

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Отметим, что покупка автомобилей конкурентов и их дальнейшее изучение - обычная практика в автопроме. Например, когда разрабатывалась Lada Vesta АвтоВАЗом закупались соперники, такие как Chevrolet Aveo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

Xiaomi YU7 был представлен месяц назад, и сразу же был объявлен старт продаж. Кроссовер вызывал ажиотаж: за 72 часа было принято 316 тысяч заявок.