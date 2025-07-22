Все что нужно знать про транспортный налог в 2025 году

В России владельцы автомобилей, мотоциклов, автобусов и других средств передвижения каждый год уплачивают транспортный налог. Это не фиксированная сумма, она зависит от мощности двигателя и модели машины, а еще от количества месяцев, в течение которых авто принадлежит собственнику. Какая ставка у транспортного налога в 2025 году, в какой срок его необходимо оплатить, как рассчитать и кому положены льготы, читайте на «Ленте.ру».

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Транспортный налог: что это такое

Транспортный налог ежегодно уплачивают официальные владельцы транспортных средств, то есть граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица, на которых зарегистрировано средство передвижения. Если на человека или организацию зарегистрирован автомобиль, мотоцикл или самолет, транспортный налог нужно уплачивать.

Порядок расчета налога одинаковый для юридических и физических лиц, при этом есть разница в порядке его уплаты, количестве платежей и расчете пеней

Платеж РФ. Это значит, что из этого налога оплачиваются расходы конкретного региона: строительство дорог, больниц, зарплата губернатора. При этом он не идет на материнский капитал, содержание армии и пенсии за выслугу лет.

Три вида налогов и сборов РФ Федеральные налоги и сборы устанавливаются Налоговым кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. Региональные устанавливаются Налоговым кодексом и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. Местные устанавливаются Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований.

Наравне с земельным налогом и налогами на имущество физических и юридических лиц, транспортный налог является имущественным: платят его лишь владельцы определенной собственности.

Что облагается транспортным налогом

Транспортный налог применяется в отношении официально зарегистрированных транспортных средств. Это:

автомобили;

мотоциклы;

мотороллеры;

автобусы;

другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу;

самолеты;

вертолеты;

теплоходы;

яхты;

парусные суда;

катера;

снегоходы;

мотосани;

моторные лодки;

гидроциклы;

несамоходные (буксируемые) суда;

другие водные и воздушные транспортные средства.

За что не нужно уплачивать транспортный налог

Транспортным налогом в России не облагаются:

легковые автомобили, оборудованные для использования инвалидами;

легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 киловатта), полученные через органы соцзащиты;

промысловые морские и речные суда;

пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда в собственности организаций и ИП, занимающихся перевозками;

тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины и другие транспортные средства, используемые в сельхозработах;

иные средства передвижения и установки.

«Если закон не требует регистрации вашего ТС, вам не нужно платить налог. Лица, на чье имя зарегистрировано транспортное средство, являются плательщиками налога (Тимур Фаизов.

Например, владелец автосалона не регистрирует в ГИБДД автомобили, предназначенные для продажи, и не платит за них налог.

История транспортного налога в России В СССР транспортный налог применялся с начала двадцатых годов. Тогда налогом облагались лошади, велосипеды и самодвижные экипажи. Примечательно, что сумма платежа тоже исчислялась с учетом количества лошадиных сил, а ставка зависела от местности. В ходе технического прогресса список транспортных средств расширялся, в 1981 году из него были исключены велосипеды и лошади. Ставки налога стали дифференцированными относительно мощности двигателя только в 1991 году в РСФСР: пороговым значением было сто лошадиных сил. В 2003 году регулирование налога, ставок и срока его уплаты возложили на регионы РФ, а в 2010-2011 годах платеж принял современную форму: была представлена шкала ставок в зависимости от мощности двигателя.

Актуальная базовая ставка транспортного налога в 2025 году

Налоговое законодательство РФ устанавливает базовые ставки транспортного налога. Ниже приводим налоговые ставки в рублях с каждой лошадиной силы для легковых и грузовых автомобилей, а также для мотоциклов.

Для легковых автомобилей с мощностью двигателя:

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) — 2,5 рубля;

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) — 3,5 рубля;

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) — 5 рублей;

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) — 7,5 рубля;

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) — 15 рублей.

Для грузовых автомобилей с мощностью двигателя:

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) — 2,5 рубля;

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) — 4 рубля;

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) — 5 рублей;

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) — 6,5 рубля;

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) — 8,5 рубля.

Для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя:

до 20 л. с. (до 14,7 кВт) — 1 рубль;

свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) — 2 рубля;

свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) — 5 рублей.

Ставки транспортного налога в регионах в 2025 году

У регионов РФ есть право устанавливать ставки транспортного налога, отличные от базовых. Они могут быть больше или меньше базовой ставки, но не более чем в десять раз.

Кроме ставки регионы могут устанавливать другой шаг измерения. Так, хотя в законе ставки меняются с шагом в 50 лошадиных сил, в Москве он составляет 25 лошадиных сил.

Обычно региональные ставки существенно отличаются от базовой. Актуальные ставки в каждом субъекте РФ перечислены в региональных законах о транспортном налоге. Найти эти документы можно через сервис на сайте ФНС.

Для примера покажем, какие ставки транспортного налога действуют на легковые автомобили в Москве и Санкт-Петербурге и насколько они отличаются от базового показателя.

Как рассчитать транспортный налог

Для расчета суммы транспортного налога за год необходимо перемножить:

налоговую базу — это характеристики транспортного средства; налоговая база в данном случае рассчитывается исходя из количества единиц мощности двигателей (для легковых автомобилей — с каждой лошадиной силы);

налоговую ставку — рассчитываются исходя из мощности двигателя по пороговым значениям (каждый регион может увеличивать или уменьшать ставку, но не более чем в десять раз);

количество полных месяцев владения — если регистрация транспортного средства произошла до 15 числа месяца или снятие с регистрации произошло после, то он входит в полные месяцы, в противном случае месяц не учитывается при исчислении налога; при гибели или уничтожении транспортного средства начисление налога прекращается с 1 числа месяца, в который произошли эти события;

повышающий коэффициент — равен трем, применяется в отношении транспортных средств дороже 10 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и транспортных средств дороже 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.

Примеры

Пример 1

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 90 лошадиных сил, стоимостью один миллион рублей, во владении все 12 месяцев расчетного года.

Налоговая база: 90 лошадиных сил Ставка: 2,5 рубля за лошадиную силу Регистрация: 2020 Полных месяцев владения: 12 Год выпуска: 2018 Повышающий коэффициент: не применяется (стоимость автомобиля менее 10 миллионов рублей)

Налог = 90 л.с. * 2,5₽ * 12 месяцев = 2700₽

Пример 2

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 120 лошадиных сил, стоимостью 12 миллионов рублей, зарегистрирован в июне расчетного года, меньше 10 лет с выпуска.

Налоговая база: 120 лошадиных сил Ставка: 3,5 рубля за лошадиную силу Регистрация: 10 июня 2024 Полных месяцев владения: 7 (июнь учитывается, так как регистрация до 15 числа) Год выпуска: 2017 Повышающий коэффициент: применяется, так как стоимость автомобиля более 10 миллионов рублей и прошло менее 10 лет с года выпуска.

Налог = 120 л.с. * 3,5₽ * 7 месяцев * 3 = 8820₽

Пример 3

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 180 лошадиных сил, стоимостью 12 миллионов рублей, зарегистрирован в апреле и уничтожен в ноябре расчетного года, больше 10 лет с выпуска.

Налоговая база: 180 лошадиных сил Ставка: 5 рублей за лошадиную силу Регистрация: 1 апреля 2024 Уничтожение: 30 ноября 2024 Полных месяцев владения: 7 (апрель учитывается, налог прекращается с 1 ноября, так как уничтожение произошло в ноябре) Год выпуска: 2012 Повышающий коэффициент: не применяется, несмотря на то, что стоимость автомобиля более 10 миллионов рублей, так как с года выпуска прошло более 10 лет.

Налог = 180 л.с. * 5₽ * 7 месяцев = 6300₽

Пример 4

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 220 лошадиных сил, стоимостью 16 миллионов рублей, зарегистрирован до расчетного года, снят с учета в августе, больше 20 лет с выпуска.

Налоговая база: 220 лошадиных сил Ставка: 7,5 рубля за лошадиную силу Снятие с регистрации: 20 августа 2024 Полных месяцев владения: 8 (август учитывается, так как снятие с учета произошло после 15 числа) Год выпуска: 2002 Повышающий коэффициент: не применяется, хотя стоимость автомобиля более 15 миллионов рублей, поскольку с года выпуска прошло более 20 лет.

Налог = 220 л.с. * 7,5₽ * 8 месяцев = 13200₽

Пример 5

Легковой автомобиль с мощностью двигателя 250 лошадиных сил, стоимостью 18 миллионов рублей, во владении весь год, меньше 20 лет с выпуска.

Налоговая база: 250 лошадиных сил Ставка: 15 рублей за лошадиную силу Полных месяцев владения: 12 Год выпуска: 2010 Повышающий коэффициент: применяется, так как стоимость автомобиля более 15 миллионов рублей и прошло менее 20 лет с года выпуска

Налог = 250 л.с. * 15₽ * 12 месяцев * 3 = 135 000₽

Самостоятельно рассчитывать транспортный налог не нужно: его присылает ФНС. Но если хочется заранее узнать, сколько придется заплатить, можно воспользоваться калькулятором с официального сайта налоговой.

Срок уплаты транспортного налога

Для юрлиц

Юридическим лицам (налогоплательщикам-организациям) необходимо оплатить налог в срок не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

При этом в законе указано, что юридические лица оплачивают транспортный налог авансом, если в регионе не был принят другой порядок выплаты. Каждый из авансовых платежей по налогу составляет 25 процентов, он подлежит уплате в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, или следующего рабочего дня, если 28 число пришлось на выходной.

В 2025-2026 годах году платежи для юрлиц проходят по графику:

28 апреля 2025 — аванс за первый квартал; 28 июля 2025 — аванс за второй квартал; 28 октября 2025 — аванс за третий квартал; 2 марта 2026 (28 февраля — выходной) — финальный платеж за 2025 год.

Для физлиц

Физические лица должны уплатить транспортный налог до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (для физических лиц он равен календарному году).

Физлицам налог за 2024 год необходимо оплатить до 1 декабря 2025 года

Уведомление: где найти

Налоговое уведомление с указанием полной суммы налога придет не позднее чем за 30 дней до срока платежа.

Пользователям личного кабинета налогоплательщика на сайте www.nalog.gov.ru уведомление пришлют в электронном виде, а остальные получат его заказным письмом

Бумажная версия направления не придет по почте:

пользователям личного кабинета налогоплательщика (если они не указали на необходимость получения бумажной копии уведомления); тем, у кого налог за расчетный период составил меньше 100 рублей; льготникам, освобожденным от платежа.

Что делать при ошибке? При наличии неточной информации (например, в уведомлении указаны неверные характеристики машины; пришел налог на транспортное средство, которого нет в собственности; авто имеется, а уведомления не пришло) нужно обратиться в ФНС. Пользователи личного кабинета налогоплательщика могут сделать это через сайт, в ином случае можно явиться в налоговую лично, отправить сообщение почтой или направить в налоговую электронное сообщение через сервис «Обратиться в ФНС России».

Как оплачивать транспортный налог

Как оплачивают юрлица и ИП

«Оплачивать транспортный налог компании и ИП сегодня могут исключительно через Единый налоговый платеж (ЕНП) в порядке абзацев 1 и 3 пункта 1 статьи 58 НК РФ, — пояснила налоговый консультант Алена Талаш. — Платежные поручения принимать перестали. При оплате через личный кабинет налогоплательщика платежи учитываются в целом в составе ЕНП».

Если у юрлица имеется налоговая задолженность по госпошлине, страховым взносам или другим видам выплат, входящих в ЕНП, внесенная сумма спишется в счет погашения возникшей задолженности. Оплатить транспортный налог при наличии недоимок по другим обязательным платежам не получится: сначала нужно погасить отрицательное сальдо по ЕНС Алена Талаш налоговый консультант

ЕНП можно оплатить:

через бухгалтерскую систему; сформировав платежки самостоятельно с помощью реквизитов на сайте ФНС; сформировав платежи через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин», заполнив ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

Как оплачивают физлица

На портале «Госуслуги» с помощью сервиса «Оплата по квитанции» — нужен код УИН, он указывается на уведомлении и квитанции; В любом банке по УИН, штрихкоду, QR-коду или по бумажной квитанции; В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС (УИН не нужен).

Чтобы внести оплату через сайт ФНС, нужно войти на сайт (с учетной записью «Госуслуг» или с помощью другого способа входа), проверить начисленные налоги на главной странице сайта или в разделе «Налоги» и нажать «оплатить».

Штрафы за неуплату

Если не платить транспортный налог вовремя, пени рассчитываются за каждый день просрочки по формуле:

Пени для физических лиц = сумма налога × количество дней просрочки × 1/300 ставки Центробанка.

Пени для юридических лиц до 30 дней просрочки включительно = сумма налога × количество дней просрочки × 1/300 ставки Центробанка.

Пени для юридических лиц от 31 дня просрочки = сумма налога × количество дней просрочки × 1/150 ставки Центробанка.

Льготы и освобождения от уплаты транспортного налога

Поскольку налог региональный, льготы определяются отдельно в каждом регионе. Это может быть уменьшение ставки, скидка на конечную сумму и полное освобождение от уплаты налога.

В Москве освобождаются от уплаты транспортного налога:

ветераны и инвалиды ВОВ;

герои СССР и РФ;

ветераны и инвалиды боевых действий;

инвалиды I и II групп;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией и их союзниками во время ВОВ;

один из родителей (усыновителей), опекун или попечитель ребенка-инвалида;

один из родителей (усыновителей) в многодетной семье;

лица, пострадавшие от аварий на ядерных установках;

лица, принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий аварии;

жертвы лучевой болезни или другой инвалидизации при испытании ядерных установок;

один из опекунов или родителей инвалида с детства, признанного судом недееспособным;

лица, обладающие легковым автомобилем с мощностью до 70 лошадиных сил (до 51,49 кВт) включительно.

Эти льготы распространяются только на одно транспортное средство, зарегистрированное на льготника.

Также в столице от уплаты налогов освобождены машины с электрическими двигателями.

Для того чтобы узнать льготы по транспортному и другим имущественным налогам, нужно зайти на сайт ФНС и ввести название своего региона.

Для предоставления льготы нужно направить заявление. Сделать это можно:

через «Личный кабинет налогоплательщика»; письмом в налоговую инспекцию; при личном обращении в налоговую инспекцию; через уполномоченный МФЦ.

Последние изменения транспортного налога

Нововведения 2025 года

В 2025 году в Москве впервые за 10 лет повысили ставку транспортного налога на автомобили:

мощностью до 100 л.с. включительно; мощностью 100-125 л.с.; мощностью 150-175 л.с.; мощностью 200-225 л.с.

Для диапазонов 175-200 л.с., 225-250 л.с. и более 250 л.с. налог не меняется.

Также повысят ставки для мотоциклов, автобусов и грузовых автомобилей

Транспортный налог в столице будет расти год за годом, но не более чем на 10 процентов.

Транспортный налог на автомобили в Москве в 2025-2027 годах

Нововведения 2024 года

Введение повышающих коэффициентов для авто высокого экологического класса и новых ставок транспортного налога.

Отмена налогообложения специализированного транспорта для производства сельскохозяйственной продукции.

Упрощение подачи документов в ФНС.

Обновление порядка расчета налога при смене автовладельцем региона регистрации: сумма налога исчисляется по новому месту нахождения с первого числа месяца, следующего за месяцем изменений, то есть за месяц, в который произошел переезд, налог нужно платить по правилам прежнего региона.

Упрощение расчета налогов для угнанных транспортных средств — отсутствие начислений налога до момента возврата авто в пользование законному владельцу (чтобы налогообложение было приостановлено, необходимо подать заявление в ФНС, приложив к нему справку из МВД или решение суда).

Прекращение налогообложения уничтоженных авто — с первого числа месяца наступления события.

Введение повышающего коэффициента (х3) по налогу на транспорт, отнесенный к категории роскоши. Изменилась и сама планка для присвоения транспортному средству «роскошного» статуса: теперь роскошными признаются авто дороже 10 миллионов рублей, эксплуатируемые не более 10 лет. Нововведения касаются автотранспорта, купленного с 1 января 2022 года. Ознакомиться со списком таких автомобилей можно на сайте Минпромторга. Информацию обновляют ежегодно в марте.

Юрист Тимур Фаизов уточнил, что владелец авто, который не может его использовать, не всегда освобождается от уплаты налога. Например, налог придется заплатить за ТС, которое было признано вещественным доказательством по уголовному делу (согласно пункту 3 Обзора правовых позиций Конституционного и Верховного судов РФ, ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@, а также Определению Конституционного суда РФ от 25.03.2021 N 562-О).

Прогнозы по транспортному налогу

Транспортный юрист Павел Филимонов из ГК «Семья» предположил, что транспортный налог, вероятно, постепенно трансформируется в налог на выбросы СО2, при которых будет больше учитываться экологичность автомобилей.

Филимонов посоветовал компаниям предпринять нижеследующие шаги.

Оценка рисков и оптимизация автопарка. Перевозчикам стоит провести анализ текущего автопарка. Возможно, имеет смысл инвестировать в более экологичные транспортные средства или рассмотреть другие логистические решения. Пересмотр договоров. Важно пересмотреть существующие договоры, с одной стороны, на предмет учета возможного увеличения затрат на транспортировку, с другой — на предмет пересмотра ценовых условий с контрагентами. Налоговое планирование. Компании следует провести налоговое планирование, чтобы понять, как новые налоги повлияют на их операционные расходы, и скорректировать бюджет на 2024 год. Подготовка к возможным изменениям законодательства. Рекомендуется внимательно следить за развитием законодательных инициатив.

Возможная отмена налога

Согласно законопроект об отмене налога был на предварительном рассмотрении в Госдуме, однако его сочли несоответствующим требованиям Конституции РФ и вернули инициаторам.

Идея отмены транспортного налога базируется на том, что многим гражданам кажется несправедливой ситуация, когда вне зависимости от частоты использования автомобиля владельцы платят одинаковые налоги. К примеру, учитель, который пользуется авто только при поездке на дачу летом, и бизнесмен, который каждый день ездит на машине по городу и пригороду, платят один и тот же налог (в случае совпадения характеристик машины).

Руководитель направления по налоговой экспертизе консалтинговой компании НЭО Юлия Калинкина отметила, что нынешний налог не берет в расчет интенсивность эксплуатации дорог.

Усложняет ситуацию и региональная природа налога: так, при переезде собственнику придется уплатить налог по ставке старого региона до месяца переезда включительно, а начиная со следующего месяца уплачивать по ставке нового региона. Это же может привести к путанице представителей льготных категорий: состав льготников и сумма скидки отличается в зависимости от региона, поэтому вполне возможна ситуация, когда после переезда человек перестанет или начнет платить налог, что изменит его налоговую нагрузку.