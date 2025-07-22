Автомобиль как спальня: сексолог о неоднозначности интима в машине

Выбор автомобиля как места для свидания с продолжением зависит от индивидуальных предпочтений партнеров, их уровня комфорта и динамики отношений. Но очень важно при этом открыто обсудить свои желания и границы с партнёром, чтобы убедиться, что оба человека чувствуют себя комфортно и безопасно, подчеркнул эксперт.

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Врач приводит известный факт: у 76% американцев первый секс происходит по обоюдному согласию именно в машине. По данным российских опросов, 50% девушек обожает предаваться любви в машине из-за широкого спектра эмоций и мощного адреналинового «взрыва» — ведь парочку «может кто-то застукать», что придаёт особые ощущения в моменте. При этом 37% россиян относятся к этому абсолютно нормально и спокойно, а 1,9% человек признались, что регулярно занимаются сексом в машине.

«У меня на приём периодически ходит пара, где, в частности, девушка обожает «автосекс», а вот мужчина относится к нему абсолютно индифферентно, предпочитая занятия любовью в более привычных местах», — делится примером из практики специалист. «Если страсть застала обоих не дома, почему бы не воспользоваться салоном автомобиля? Кстати, зарубежные учёные проводили занимательное исследование о том, в машинах каких марок дольше всего занимаются сексом. Как они это делали и проводились ли практические эксперименты — даже не спрашивайте, но статистика получилась интересная», — говорит эксперт.

Итак, было установлено, что средняя продолжительность интимной связи в машинах марки BMW составила 3 минуты, в Mercedes — 5 минут, в Audi — 10 минут, что «значительно лучше, хотя для женского оргазма в среднем требуется не менее 14 минут», отметил доктор. Но лидером стал Volvo — 17 минут!

«К сожалению, по «Волгам», «Ладам» и «Москвичам», тем более китайским автомобилям пока таких данных нет», – добавляет врач и объясняет, что в ситуации, «когда страсть и желание застигают двоих внезапно, то автомобиль вполне подойдёт обоим страждущим для любовных утех».

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При этом сексолог чётко разделяет спонтанность и планирование.

«Надо быть неисправимыми экстремалами, чтобы планировать романтическое свидание с последующим сексом именно в машине. Нужен определённый психологический типаж, причём у обоих партнеров. Всё-таки типовое поведение при романтическом свидании несколько другое. Многие люди не воспринимают автомобиль как подходящее место для интимной близости, особенно для первого свидания. И такое предложение наверняка снизит уровень доверия к партнёру. И я, как врач, абсолютно согласен с этим», — говорит специалист.

Кроме того, физиологические ограничения — важный фактор в этом моменте.