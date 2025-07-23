Продажи запчастей на маркетплейсах выросли на 30%
За последнее время спрос на товары для ремонта и обслуживания автомобиля на онлайн-площадках значительно вырос. Так, согласно исследованию сервиса Caready, которое есть в распоряжении Quto.ru, по итогам 2024 года россияне сделали 7,7 млрд заказов на сумму 11 трлн рублей — это на треть больше, чем годом ранее.
Эксперты связывают тенденцию с изменениями потребительского поведения. Так, если покупатель привык заказывать большую часть товаров на маркетплейсах, то и запчасти для ремонта автомобиля он хочет покупать там же.
«Мы наблюдаем массовый переход в онлайн: покупка фильтров, масел, аксессуаров становится такой же привычной, как бытовая химия или электроника. Цифровые площадки позволяют быстро масштабироваться, реагировать на спрос в реальном времени и выстраивать прозрачные отношения с покупателем. Всё это делает маркетплейсы ключевым элементом новой модели дистрибуции на рынке автотоваров», — отметили в Caready.
Наибольшим спросом у покупателей пользуются масла, также россияне активно покупают на онлайн-площадках шины. Заметно реже ищут редкие или нестандартные детали: как правило, в этом случае автомобилисты доверяют агрегаторам или специализированным магазинам.
Уточняется, что маркетплейсы не только предоставляют площадку, но и обеспечивают логистику товаров. В частности, с центрального склада доставка занимает 1-2 дня «даже в отдалённые регионы».
«Главный риск для покупателя — ошибка в применимости детали. Особенно когда клиент самостоятельно выбирает запчасть без участия мастера. Чтобы минимизировать ошибки, производители запчастей, торгующие на маркетплейсах, адаптируют карточки товаров под запросы непрофессионалов, сопровождая их понятной поддержкой и условиями возврата», — заключили в компании.