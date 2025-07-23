Дилеры идут на крайние меры и распродают авто со скидками до 50%

Дилеры устраивают грандиозные распродажи залежалых автомобилей - скидки достигают 50%, пишет Shot. Главная причина щедрости - перенасыщенный автомобилями 2024 года рынок.

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По данным Shot, наибольший размер скидки зафиксирован на модели китайского автопрома. Флагманом по этому параметру стал бренд Omoda: скидки достигают 29%. Не очень далеко - родственные Chery (28%) и Jaecoo (25%). Отечественные автомобили можно купить с выгодой до 20%. Однако какой бренд предоставляет скидку в половину от стоимости автомобиля, источник не указал.

Например, Jaecoo J7 можно купить за 2,5 млн рублей, по данным Shot, Lada Granta дилеры готовы уступить за 700 тысяч, а Haval Jolion на "механике" - за 1,7 млн рублей.

Ситуация с переизбытком может стабилизироваться к октябрю, считает генеральный директора "ГК Автодом" Андрей Ольховский. Соответственно, осенью парад скидок прекратится, и цены вернутся к показателям прошлого года.

Ранее "РГ" писала, что АвтоВАЗ рассмотрит вариант перехода на 4-дневную рабочую неделю, в том числе по причине демпинга со стороны дилеров иномарок.