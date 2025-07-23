Покупателей китайских машин закон о SIM-картах не затронет

Как только 17 июля Государственная дума во втором чтении единодушно одобрила законопроекты, которые введут для россиян административную и уголовную ответственность за передачу другим лицам SIM-карт, в СМИ начали активно обсуждать последствия этих законов для покупателей китайских автомобилей марок Zeekr, Lixiang, Avatr, Xiaomi, Hongqi и других, которые завозятся в страну в рамках «серого» импорта.

© Quto.ru

Ряд юристов даже подтвердили, что что аккаунты китайских автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, попадут под действие нового закона о запрете передачи SIM-карт третьим лицам. За комментарием по этому поводу Quto.ru обратилась к представителю компании E.N. Cars Егору Мокшину.

Чтобы разобраться в проблеме, нужно понимать, как это работает, говорит эксперт. Все китайские машины имеют мастер-аккаунты, с которых они управляются. Любым современным китайским автомобилем можно управлять с телефона (через вход в мастер-аккаунт), который и будет служить ключом от машины. Таким образом можно осуществлять полноценное управление. Но зайти в мастер-аккаунт китайской машины можно только с китайского номера телефона.

Чтобы зайти с китайского номера телефона, необходим WeChat, в который устанавливается мини-программа eSender. Для чего это делается? В любое китайское приложение можно зайти только с кодом +86, под любым другим кодом сделать это невозможно. Для этого и оформляется eSender, который даёт возможность россиянам оформить себе виртуальный китайский номер телефона, зарегистрировав его на загранпаспорт. После чего у клиента из России появляется доступ.

© Li Auto

Есть и такие клиенты, которые ничего из перечисленного не оформляли, поэтому при выходе машины с завода она, условно, оформляется на какого-то гражданина Китая. Такое случается.

Российские законодатели говорят про SIM -карту, которая впаивается в автомобиль, официально попадающий в Россию из Китая, и сразу имеет слот под российскую «симку», чтобы у машины был доступ в интернет на территории нашей страны. Это делается потому, что все китайские машины имеют eSIM — электронную SIM-карту, которая работает только в китайских сетях. В России её невозможно прописать. Соответственно, впаивается слот, выпаивается eSIM, впаивается слот и ставится русская «симка». Все они сейчас должны иметь владельца. Это раньше можно было пойти на любой рынок, купить SIM-карту с тарифом под модем, оформленную на какое-то юрлицо, и пользоваться ею.

Сейчас так не получится из-за изменений в законодательстве. Когда машина продаётся, то её бывший владелец, продавец, как правило, забирает себе SIM-карту, а покупатель должен приобрести себе новую или использовать уже имеющуюся, оформленную на себя. Но, могу предположить, что законодатели подразумевают ситуацию, когда человек передаёт свою «симку» новому владельцу, который будет её использовать не по назначению. Возможно, в этом случае и может наступить какая-то ответственность, вплоть до уголовной, если закон будет принят.

То, что у россиянина есть китайский номер телефона или у конкретной машины — мастер-аккаунт в китайском приложении, проверить практически невозможно. Ну, если только не залезть в телефон и вручную начать что-то в нём искать или делать запрос в Китай.

Вопрос в другом. Допустим, я продаю кому-то свой условный LiXiang и не передаю новому владельцу аккаунт автомобиля. В этом случае, имея полный доступ к своей бывшей машине, при наличии интернета я могу, условно, угнать её или похитить что-то из неё. Подразумевают ли это российские законодатели, пока нет ответа.

Законодатели не могут знать, есть ли у меня мастер-аккаунт или нет, передавали мне его или нет. Сейчас все их слова крутятся вокруг российской SIM-карты, которая впаивается для того, чтобы получить доступ в интернет. Напомню ещё раз: все владельцы, кто на себя регистрирует «симки», при продаже машины забирают их себе. Поэтому есть вопросы к тому, что конкретно законодатели предлагают и подразумевают.