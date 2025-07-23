Kia идет в обход: в России запатентована марка Flex

Kia зарегистрировала в России товарный знак Flex. Он предназначен для сервиса аренды машин по подписке, сообщает Shot.

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Предполагается, что сервис перезапускает работу в России после ухода Kia из России в 2022 году. Несмотря на прекращение деятельности, утверждает источник, ряд дилеров бренда продолжали выдавать машины по подписке.

Недавно условия работы сервиса Flex в РФ были обновлены, появились новые акции.

Ранее "РГ" сообщала, что компания Kia начала поиск специалиста по локализации в России. Представительство Kia Russia & CIS по-прежнему зарегистрировано в Москве и продолжает работу.