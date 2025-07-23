На российском рынке начались продажи велосипедов компании Li Auto

Эти велосипеды идеально подходят для спокойных поездок по паркам и перемещений по городским улицам. Стоимость новинки достигают 55 тысяч рублей.

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Фактическим производителем велосипедов является тайваньская компания Giant, которая занимает лидирующие позиции на рынке производства велосипедов. Предприятия бренда расположены в разных странах, в том числе в Европе, сообщает издание Quto.

Модель, выпущенная под маркой Li Auto, представляет собой туристический велосипед Escape 1. От классических моделей он отличается уникальным дизайном рамы и черными деталями. Этот стильный «турист» должен понравиться владельцам кроссоверов Li Auto.

Напомним, что импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63% в первом полугодии 2025 года. АвтоВАЗ планирует собрать до 30 тысяч Lada Iskra.