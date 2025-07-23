В Госдуме успокоили владельцев китайских машин

Владельцам автомобилей китайских брендов можно не беспокоиться о работе встроенных систем в свете готовящегося законопроекта. Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский прямо заявил, что SIM-карты, установленные в таких машинах, не подпадут под действие новых ограничений.

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Напомним, Госдума планирует рассмотреть в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит штрафы за ряд действий в интернете. Среди них — незаконная передача другому лицу абонентского номера (SIM-карты) и данных для входа в интернет-ресурсы.

Именно этот пункт вызвал вопросы журналистов применительно к китайским автомобилям. Ведь для полноценной работы многих функций (таких как мультимедийная система, дистанционный запуск двигателя и других) в этих машинах используются специальные китайские SIM-карты. Они необходимы для создания основного аккаунта (мастер-аккаунта), который открывает доступ ко всем цифровым возможностям транспортного средства.

Отвечая на прямой вопрос о распространении закона на такие автомобильные SIM-карты, Сергей Боярский дал однозначный ответ: «Никакого отношения к автомобилям этот закон не имеет, SIM-карты там китайские... китайские SIM-карты не подпадают под действие».

Таким образом, депутат подчеркнул, что ограничения законопроекта касаются передачи персональных SIM-карт и данных доступа, а не заводских чипов, интегрированных в автомобили для управления их системами.