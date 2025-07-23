В Петербурге можно приобрести новый Accord по указанной цене. Комплектацию компания не уточняет, но судя по фото в объявлении, в Россию будет доставлен автомобиль с кожаной отделкой салона, кожаным многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью, панорамной крышей и другими опциями.

Цены на аналогичные модели у других продавцов намного выше. В Симферополе новый Accord стоит 3 050 000 рублей, в Севастополе – 3,2 млн рублей, в Перми – 3,29 млн рублей, в Уфе – 3,37 млн, сообщают «Автоновости дня».

Автомобили, которые есть в наличии, стоят еще дороже.

Все модели Accord оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 192 л.с. с турбонаддувом, который работает в паре с бесступенчатой КПП.

Напомним, что импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63% в первом полугодии 2025 года. АвтоВАЗ планирует собрать до 30 тысяч Lada Iskra.