Россияне за полгода купили 5537 подержанных электромобилей

Около 65% вторичного рынка электрокаров приходится на три марки. Лидером стал Nissan с результатом 2012 единиц, за ним идет китайский Zeekr с 828 единицами, а замыкает тройку Tesla с 705 единицами.

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В топ-5 вошли немецкий Volkswagen и российский Evolute с 262 и 225 единицами, сообщает «Автостат».

В модельном рейтинге вторичного рынка электромобилей лидирует Nissan Leaf, который за шесть месяцев разошелся тиражом в 1956 экземпляров. На втором месте – Zeekr 001 с 581 единицей, за ним следуют Tesla Model 3 (325 единиц) и Tesla Model Y (169 единиц). Пятую строчку занял седан Evolute i-PRO с 163 единицами.

Около 19% подержанных электрокаров было куплено в Москве – это 1054 единицы. В пятерку лидеров вошли Краснодарский край (484 единицы), Подмосковье (390 единиц), Петербург (381 единица) и Иркутская область (279 единиц).

Напомним, что в РФ возобновили продажи новых седанов Honda Accord по цене от 2,69 млн рублей. Импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63% в первом полугодии 2025 года.