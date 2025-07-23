Китайский BAIC планирует укрепить свои позиции на российском рынке

Первым в линейке появится BAIC BJ60 с дизельным двигателем и 48-вольтовым стартер-генератором. Авто будет оснащен полным приводом, 8-ступенчатым «автоматом», светодиодной оптикой и панорамной крышей. Оригинальная решетка радиатора с U-образной подсветкой станет еще одной особенностью.

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Производство будет осуществляться на калининградском «Автоторе». Главным конкурентом BAIC BJ60 называют Tank 500.

Также ожидается выпуск нового поколения BAIC BJ40 с жесткой крышей, неразрезным мостом и понижающей передачей. Под капотом установлен бензиновый турбомотор мощностью 234 л.с. и 8-ступенчатый «автомат».

Третья модель держится в секрете, но среди возможных кандидатов – BJ30, BJ80 или даже флагманский BJ90. Все эти автомобили будут ориентированы на российский рынок.

Напомним, что в РФ возобновили продажи новых седанов Honda Accord по цене от 2,69 млн рублей. Импорт новых автомобилей в Россию рухнул на 63% в первом полугодии 2025 года.