Audi RS6 Avant следующего поколения: как будет выглядеть

Немецкий автопроизводитель продолжает тестировать новый универсал RS6 Avant, на свежих шпионских фотографиях можно разглядеть новые детали его внешнего вида.

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Самая мощная модель в линейке А6 ведёт свою историю с 2002 года, когда дебютировали RS6 кузовах седан и универсал.

Четырёхдверный вариант выпускался только в первых двух генерациях, в дальнейшем же спорткар стал доступен только с пятидверным кузовом. Не станет исключением и следующее поколение RS6, сделанное на базе официально представленного прошедшей весной универсала A6 Avant шестой генерации.

Опубликованные недавно фотографии прототипов демонстрируют новые особенности внешнего вида будущего спортивного универсала. Например, виден новый бампер с иначе оформленными воздухозаборниками по краям, в которых будет только решётка и не будет горизонтальных перекладин (возможно, различия объясняются разными исполнениями модели, которые есть и у нынешнего универсала RS6). Уже гораздо лучше прослеживаются очертания нового заднего бампера с внушительной контрастной вставкой, в нижней части которой расположатся диффузор и непривычно узко расположенные для моделей RS овальные патрубки выхлопной системы. Как и полагается, универсал получит заметно расширенные колёсные арки, а в передних крыльях сделают дополнительные вертикальные воздуховоды.

Кардинальные изменения ожидаются под капотом, так как новый RS6 может получить гибридную силовую установку с турбированным мотором V6 в её основе, в то время как все предыдущие поколения модели оснащались двигателями с не менее чем восемью цилиндрами. Совокупная мощность этой системы может составить порядка 725 л.с. (для сравнения, мощность гибридной силовой установки основного конкурента BMW M5 Touring - 727 л.с.). Кроме того, может появиться и полностью электрическая версия модели с более высокой мощностью. Нынешний же универсал RS6 с 4,0-литровым битурбированным V8 располагает 630 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Премьера нового Audi RS6 Avant может состояться уже в ближайшие месяцы, и он явно станет одной из самых дорогих моделей компании. Между тем, в прошлом месяце показали самую дешёвую версию нового кроссовера Q3.