В каких случаях водителя не привлекут за нарушение

Если водитель выехал на встречную полосу, не значит, что его обязательно оштрафуют или лишат прав. Есть такое понятие, как крайняя необходимость. Об особенностях применения законодательства и судебной практики рассказал "РГ" генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

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По его словам, юридическая оценка поведения водителя в нестандартных дорожных ситуациях всегда зависит от конкретных обстоятельств. Но общие ориентиры установлены нормативными актами и судебной практикой.

Так, при возникновении угрозы лобового столкновения, например, в случае выезда другого автомобиля на встречную полосу, поведение водителя будет оцениваться через призму статьи 2.7 Кодекса об административных правонарушениях, допускающей крайнюю необходимость как основание для освобождения от административной ответственности. Однако в случае ДТП инспектор и суд будут оценивать, действительно ли водитель предпринимал все зависящие от него меры для предотвращения аварии: снижал ли скорость, пытался ли уйти вправо, не создавал ли дополнительных рисков при манёвре.

- Рассмотрим другой случай, - говорит юрист. - При отказе тормозной системы принципиально важно учитывать, какова была реакция водителя. Водитель обязан контролировать техническое состояние автомобиля (пункт 2.3.1 Правил дорожного движения). Если будет установлено, что неисправность была известна заранее, ответственность может наступить по статье 12.5 КоАП. Если же отказ произошёл внезапно, действия водителя будут оцениваться по результату: сумел ли он минимизировать последствия, воспользовался ли ручным тормозом, коробкой передач, сигналами аварийной остановки.

Не все так просто и с заносами автомобиля на скользкой дороге. Юридически важно, не превышал ли водитель безопасную скорость (пункт 10.1 ПДД). В случае аварии это будет одним из ключевых моментов. Даже при наличии зимней резины и соблюдении скоростного режима водитель обязан учитывать состояние покрытия, погоду, интенсивность движения.

Случается на дороге, что вылетевший из под колеса впередиидущей машины камень разбивает лобовое стекло. Водитель буквально ослеплен, и должен применить все меры, чтобы не совершить ДТП.

- Попадание постороннего предмета в лобовое стекло не освобождает от ответственности, если водитель после этого совершает ДТП, - поясняет Давид Адамс. - Согласно Венской конвенции о дорожном движении, действующей в России с 1993 года, водитель должен при любых обстоятельствах сохранять контроль над транспортным средством. Российское законодательство опирается на этот принцип, а Правила и судебная практика закрепляют обязанность водителя учитывать обстановку на дороге, состояние покрытия, транспорта и погодные условия. При этом, если речь идёт об умышленном броске предмета в автомобиль, ситуация может быть квалифицирована как преступление, а водитель становится потерпевшим.

Довольно часто в России происходят столкновения с остановившимся на дороге транспортом. Кстати, такие аварии отличаются высокой тяжестью последствий.

- Остановка автомобиля на безлюдной дороге в связи с поломкой или исчерпанием топлива сама по себе не является нарушением, но обязанности водителя сохраняются: выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию, обеспечить безопасность пассажиров. Нарушение этих требований - это уже статьи 12.27 (штраф 1000 руб.) и 12.20 (штраф 500 руб.) КоАП, - отметил юрист.

Наконец, в случае агрессивного поведения другого водителя (подрезание, имитация столкновения, резкие торможения впереди и т. д.) рекомендована фиксация инцидента на видеорегистратор. Такие действия могут подпадать под статью 12.15 или даже 20.1 КоАП как мелкое хулиганство. Главное - не отвечать симметрично, иначе ваша реакция может быть расценена как встречное нарушение.