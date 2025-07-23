Китайцы наладили поставки в Россию поддельных автозапчастей

На российских маркетплейсах стали в большом количестве появляться поддельные автомобильные запчасти зарубежных и даже отечественных брендов, которые предлагают продавцы из Китая. Об этом сообщают «Известия».

Одновременно по одному бренду могут работать 10-20 онлайн-магазинов, где представлены комплектующие, выполненные с повторением дизайна и упаковки настоящих брендов.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов рассказал, что китайцы заимствуют фотографии, описания и целые карточки товаров, что позволяет им получать высокие позиции в выдаче.

Площадка поднимает наверх предложения с лучшими ценами, из-за чего продавцы фальсификата, выставляющие самую низкую стоимость, забирают большое количество заказов. По данным маркетплейса автозапчастей Emex, через такие магазины продаются самые ходовые товары — автомобильные щетки, тормозные диски, колодки, фильтры, технические жидкости.

Руководитель развития продаж на маркетплейсах ГК «АвтоРусь» Алексей Костальев рассказал, что компания сталкивается с копированием своих брендов Ganz и Arnezi. Директор по маркетингу Emex Иларион Демчиков добавил, что также активно предлагаются поддельные аккумуляторы для немецких автомобилей, светодиодные лампы и оригинальные фильтры для корейских машин, а также расходники.

По словам Костальева, при покупке у китайских продавцов нередко приходит совершенно другой товар или товар низкого качества, а если магазины-клоны закрываются, то вернуть деньги уже не получится. В каждом из этих случаев страдает репутация маркетплейса и самого бренда.

Основатель и генеральный директор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев назвал тренд на клонирование системным, отмечающимся и в других сегментах. Алексей Иванов из «Альянс Тракс» добавил, что Россия стала для них приоритетным рынком, так как доступ ко многим оригинальным товарам затруднен, а сама онлайн-торговля развита хорошо.

Проблемы возникают даже у «АвтоВАЗа», который постоянно отправляет заявления в МВД на факты торговли поддельными запчастями. С начала года сотрудники МВД изъяли более пяти тысяч запасных частей общей стоимостью около 12 миллионов рублей.

Год назад главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что контрафактные запчасти на российском автомобильном рынке занимают 35 процентов продукции. При этом отличить его непросто, так как детали приходят в упаковке, похожей на оригинальную.